Instagram üstünden dünyaya tanıtılıyor

İstanbul Ticaret Odasından (İTO) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İTO, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı, İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu iş birliğiyle tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle dünyanın göz bebeği olan İstanbul’u dünyada daha fazla görünür kılmak amacıyla 2015 yılında sosyal medyada başlatılan ve bu yıl Türk Hava Yolları (THY) iş birliğinde yürütülen Oneistanbul Instagram Yarışması’nın kazananları düzenlenecek törende açıklanacak.



Instagramda @oneistanbul hesabı aracılığıyla yürütülen kampanya ile İstanbul'un, sosyal medyada fotoğrafları en çok paylaşılan şehirler arasında üst sıralara çıkarılması hedefleniyor.



#oneistanbul ve #istanbul hashtag’leriyle bugüne kadar 608 binden fazla fotoğraf paylaşılırken, @oneistanbul hesabının takipçi sayısı ise 100 bine yaklaştı.

Yarışma kapsamında, Turizmden sorumlu Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat Yönetmeni Hüseyin Karaca, İTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsrafil Kuralay, THY Pazarlama ve Satış Başkanı Emre Menevşe, THY Kurumsal İletişim Başkanı Seda Kalyoncu, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Aktaş’tan oluşan jüri tarafından "İstanbul’u Paylaş ve Uç" temasının en beğenilen fotoğrafları seçildi.



Fotoğrafları en çok beğenilen yarışmacılara ödülleri, iş ve sanat dünyasından isimlerin katılımıyla 11 Nisan Perşembe günü düzenlenen törenle verilecek.

