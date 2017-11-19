İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra İstanbul genelinde başlayacak yağışların, zaman zaman etkisini artırarak yarın gece saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Yağışların kuvvetli poyraz ile etkili olacağı ve metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düşeceği öngörülüyor.

İstanbul'da vatandaşların ani su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

Muhabir: Ahmet Sertan Usul