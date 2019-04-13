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İstanbul Karbon Zirvesi’nden Türk Telekom’a ödül

- Türk Telekom, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 6. İstanbul Karbon Zirvesi’nde, “Düşük Karbon Kahramanı” ödülüne layık görüldü

İstanbul Karbon Zirvesi’nden Türk Telekom’a ödül
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İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 6. İstanbul Karbon Zirvesi’nde, “Düşük Karbon Kahramanı” olarak ödüllendirildi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından düzenlenen 6. İstanbul Karbon Zirvesi’nde “Düşük Karbon Kahramanı” ödülüne layık görüldü.
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşen zirvede Türk Telekom, 2015 yılında hayata geçirdiği verimlilik projelerinden “Verimli SoğuTTma, İklim Dostu Haberleşme Projesi” ile ödülün sahibi oldu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Dökmeci tarafından verilen ödülü, Türk Telekom adına İletim Sistemleri Direktörü Mustafa Kemal Odabaşı aldı.
“Verimli SoğuTTma, İklim Dostu Haberleşme Projesi” sayesinde yıllık bin 161 ton karbondioksit salınımı engelleniyor. Türk Telekom, 2020 yılında tamamlamayı planladığı bu proje ile yıllık 4 bin 300 ton karbondioksit salınımını engellemeyi hedefliyor.

- Türk Telekom’un enerji verimliliği çalışmaları

Türk Telekom, enerji kaynaklarının verimli kullanılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması ve çevreye verilen olumsuz etkinin azaltılması amacıyla enerji verimliliği ile ilgili yatırımlara öncelik veriyor.
Bu alanda yapılan çalışmaların sonuçları, iklim değişikliği risklerinin nasıl yönetildiğini küresel çapta raporlayan ve dünyanın en büyük iklim değişikliği verisine sahip olan Carbon Disclosure Project'e (CDP) iletiliyor.

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