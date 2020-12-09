İşte gripten korunma yöntemleri

Kışa girerken grip ve soğuk algınlığı mevsimi de başlar. Mevsime uygun giyinerek hastalıklar uzak durmak mümkün ama sadece ne giydiğimize değil ne yediğimize ve ne kadar yediğimize de dikkat etmeliyiz. Sabri Ülker Vakfı, özellikle mevsim geçişlerinde mutlaka bir uzmandan destek alınmasının, güvenilir ve bilimsel bilgi kaynaklarından yararlanmanın sağlığın korunmasında etkili olduğunu belirtiyor.

Soğuk algınlığı ve grip, virüslerin neden olduğu hastalıklar. Gribe ‘influenza’ virüsünün, soğuk algınlığına ise 200 farklı virüsün neden olduğu belirtiliyor. Yetişkinlerde görülen nezleye neden olan bu virüslerin yüzde 50’si henüz tanımlanabilmiş değil. Soğuk algınlığı burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve halsizlik gibi daha hafif belirtilerle seyrederken; gripte ateş, kas ağrısı gibi daha ağır bir tablo ortaya çıkabilir.

Mevsimsel gripten nasibini almış kişiler için iyi bir dinlenme ile yeterli ve dengeli beslenme yanında; sıcak bir tavuk suyu çorbası, bol mendil ve şefkatli bir sesin iyileştirici gücü yüksek. Ancak kulaktan kulağa yayılan bitki çayı tarifleri ve ilaç önerileri basit bir nezle ya da gribi çok daha kronik hale getirebilir.

Sıvı tüketimine önem verilmeli

Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklarda daha çok sıvı tüketilmesi gerekiyor. Sıcak içecekler boğazda ağrıyı ve acımayı hafifletebilir ve bu dönemde artan sıvı ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olabilir. Hastalık durumunda iştahsızlık da oluşabilir. Bu dönemlerde sıvı alımını artırıp, yeterli ve dengeli beslenilirse hem gripten korunabilir hem de hastalık durumu varsa daha çabuk iyileşme sağlanabilir.

Antibiyotik kullanımı bir hekime danışılmalı

Antibiyotikler bakteriler üzerinde etki gösteren ilaçlar. Gribe neden olan virüsler üzerinde etkileri bulunmuyor. Antibiyotikler gribi tedavi etmiyor. Ancak bazı kişilerde gribe eşlik eden bazı enfeksiyonlar oluşabilir. Bu nedenle antibiyotik kullanımına başlamadan önce belirtilerin iyi takip edilmesi ve mutlaka bir hekime danışılması gerekiyor.

Gripten Korunmak İçin Öneriler

Mevsiminde sebze ve meyveleri grip veya soğuk algınlığından korumada öncü. Bol bol mevsimine uygun sebze ve meyve tüketebilirsiniz.

Yeterli ve dengeli beslenmeyi yaşam tarzınız haline getirebilirsiniz.

Düzenli egzersiz yapmak bağışıklık sistemini destekliyor. En azından haftada birkaç gün yürüyüş yapabilirsiniz.

İdeal kilonuzda olmak, sadece grip değil, bulaşıcı olmayan hastalık riskinizi de oldukça azaltır.

Sigara içmemelisiniz.

Tansiyonunuzun dengede olmasına özen göstermelisiniz.

Özellikle ellerinizi temiz ve hijyenik tutmak, salgın olduğu zamanlarda daha sık yıkamak olası bir enfeksiyonun da önüne geçebilir.

Kaliteli ve yeterli uyku, bağışıklık sisteminizi desteklemenize yardımcı olur. Uykunuzu aldığınızdan emin olmalısınız.

Grip aşısı olmak istiyorsanız aile hekiminize danışabilirsiniz.

Sabri Ülker Vakfı hakkında:

Türk gıda sektörünün duayeni Sabri Ülker anısına kurulmuş olan ve misyonunu Sabri Ülker’in hayat felsefesinden derleyen Vakıf, toplumu beslenme ve sağlık alanlarında bilimsel ve güvenilir bilgi ile aydınlatmak üzere faaliyetlerini sürdürüyor. Avrupa Beslenme Vakıfları İletişim Platformu’nun Türkiye’den tek üyesi olan Vakıf, 2009 yılından bu yana topluma sağlıklı yaşam ve beslenme konularında güvenilir bilimsel bilgiyi ulaştırmakta ve dünya genelinde referans kabul edilen kurumlar ile iş birliği içinde Türkiye’nin referans kurumu olma hedefiyle yoluna devam etmektedir.