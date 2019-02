İstiklal eskiye dönüşte umut vadediyor

Kentsel yenilemelerin yavaşlamasına ve yükselen yeme-içme trendine bağlı olarak 2017 yılında boş olan mağazaların yüzde elliye yakını 2018 yılında kiralanırken, kiralama işlem sayısı bu yıl artış gösterdi. 3 ana cadde genelinde 2017 yılında 132 mağazada faaliyet gösteren uluslararası marka sayısı, 2018 yılı itibariyle yüzde 24 artışla 164’e yükseldi. Kiralama işlem sayısı açışından kıyaslama yapıldığında ise; 3 ana cadde toplamında 2017 yılında 109 olan kiralama işleminin, 2018 yılında 139’a yükseldiği ortaya kondu.



Dünyanın önde gelen gayrimenkul danışmanlık şirketlerinden Cushman & Wakefield, Avrupa yakasında İstiklal Caddesi ve Rumeli, Teşvikiye, Vali Konağı ve Abdi İpekçi'yi kapsayan Nişantaşı Bölgesi ile Anadolu yakasındaki Bağdat Caddesi olmak üzere İstanbul'un 3 ana caddesini inceleyen 'İstanbul Alışveriş Caddeleri’ raporunun beşincisi yayınladı.



Buna göre 2017 yılında caddeler toplamında 65 olan kentsel yenileme çalışmaları azalarak 2018 senesinde 60’a düştü. 2017 yılında yine caddeler toplamında boş olan 122 mağazanın 58 tanesi 2018 itibariyle kiralandı. 2017 yılında gerçekleşen yeni kiralama işlemlerinin %32’si giyim ve ayakkabı sektörüne aitken, 2018 yılında bu oran işlemlerin yaklaşık üçte biri (%35) olarak gerçekleşti.



Hafta sonu yoğunluğu Avrupa yakasından Anadolu yakasına kayıyor



Rapora göre, Bağdat Caddesi ve Nişantaşı Bölgesi’nde kentsel yenileme çalışmaları azalırken, bu da caddelerin eski güçlerine ulaşabileceğini gösterdi. Her iki bölgenin ziyaretçilerinin tercih nedeninin sadece alışveriş değil aynı zamanda sosyalleşebilmek olduğu ortaya kondu. 2018 yılında geçen yıla kıyasla yaya trafiği hem hafta içi hem de hafta sonu artış gösterirken, hafta içi Nişantaşı bölgesinde yüzde 27, hafta sonu ise Bağdat Caddesi’nde yüzde 42’lik bir yaya trafiği artışı söz konusu oldu.



Yeme içme sektörüne olan ilginin artarak devam etmesiyle de tüketicilerin hafta sonu ve iş çıkışları için kullanmaları bu caddelerin eski trendini yakalayıp hatta belki daha da gelişerek büyümesi adına umut vaad ettiği rapordaki rakamlarla desteklendi.



Çalışan kesim, iş çıkışı kahve içmek için Nişantaşı’nı tercih ediyor



İstanbul’un en önemli lüks perakende merkezi olan ve üst segmentte birçok ulusal ve uluslararası markaya ev sahipliği yapan Nişantaşı Bölgesi’nde hem hafta içi hem de hafta sonu yaya trafiği arttı. Hafta sonu yaya trafiği yüzde 2 oranında artarken hafta içi bu artışın yüzde 27’i olduğu gözlemlendi. Özellikle yeni açılan restoranlar ve ikincil caddelerdeki yeni nesil kahveciler iş çıkışı ziyaretçi çekişini önemli ölçüde artırarak, yaya trafiğinin hafta içlerinde yükselmesine neden oldu.



Nişantaşı Bölgesi’nde perakende arz sayısı 2018’de 386 mağazaya ulaşırken, boş mağaza sayısının da düşüşe geçtiği bölgede geçen yıl boş olan 35 mağazanın yüzde 50’si kiralandı. Son 1 sene içerisindeki 50 kiralama işleminin 13’ü Abdi İpekçi’de, 16’sı Rumeli Caddesi’nde, 19’u Teşvikiye ve 2’si de Vali Konağı Caddesi’nde gerçekleşti. Rapora göre, Rumeli Caddesi ve Teşvikiye’de geçen yıla kıyasla kiralama işlem sayıları her iki cadde için de üç katına çıktı.



Geçen yıla kıyasla artan ve kira işlemleri açısından birinci sırada olan giyim/ayakkabı sektörü işlemlerinin %70’i ise ulusal markalar tarafından yapılırken, lüks ve erişilebilir lüks marka işlemleri ise toplamda 6 işlemle sınırlı kaldı.



İstiklal eski canlılığına kavuşabilir



İstanbul’un önemli ticaret ve kültür merkezleri arasında yer alan İstiklal Caddesi, azalan güvenlik sıkıntısı ve bakıma alınan nostaljik tramvayın 2018 itibariyle yeniden açılmasıyla iyileşme sinyalleri veriyor. Raporda, İstiklal Caddesi’nde inşaat halindeki binaların ve boş mağaza sayılarının azalması, Atatürk Kültür Merkezi projesinin tamamlanacak olması da caddenin eski günlerine kavuşması adına meydandan başlayarak caddenin aşağılarına doğru katkı sağlayacağı belirtildi.



Ana caddeler içerisinde en kalabalık cadde olma özelliğini sürdüren İstiklal Caddesi’nde, geçen yıla oranla kiralama işlem hacmi ve sayısı benzer seviyelerde seyretse de boş mağaza sayısı 2015 yılından bu yana ilk kez bu kadar düşük kaydedildi. 2018’de toplam 35 işlem gerçekleşen cadde üzerinde, boş mağaza sayısı da 18 oldu.



Rapora göre, 2018 itibariyle özellikle giyim ve ayakkabı mağaza sayılarında artış kaydedilen İstiklal Caddesi’nde, geçtiğimiz yılda ilginin yüksek olduğu yeme-içme sektörü bu yıl da artışına devam etti. 2017 yılındaki boş 28 mağazanın, 2018 itibariyle 13’ünün kiralanabildiği ve bu işlemlerin 4 tanesinin giyim ve ayakkabı markası olduğu kaydedildi. İstiklal Caddesi’nde son bir yıl içerisinde neredeyse tamamının yeni kiralamaların oluşturduğu 35 kiralama işleminin 11’i giyim ve ayakkabı, 9’u yeme-içme, 5’i kozmetik kategorilerine ait markalar oldu.



Bağdat caddesinde kiralama işlemi 1 yılda 2 kat arttı



Anadolu Yakası’nın ana perakende merkezi konumundaki en uzun alışveriş caddesi olma özelliğine sahip Bağdat Caddesi, kentsel yenileme çalışmaları azalsa da hala en yoğun caddeler arasında yer alıyor. Rapora göre, Bağdat Caddesi’nde, 2018 yılında toplam perakende arz sayısı 342 mağazaya ulaştı. 2017’de artan boş mağaza sayısının 2018’de tekrar düşüşe geçmesi ile caddenin tahmin edilen ortalama ziyaretçi sayısı hafta içi %4 oranında, hafta sonu ise 2015’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak %42 oranında artış gösterdi.



Bağdat Caddesi’nde 2017’ye kıyasla bu yıl kiralama işlem hacminde sayısal olarak bir düşüş gözükmesinin nedeni, bu yıl 2017’de metrekare artışına sebep olan 7 bin metrekare ile Garanti Bankası ve Beymen’in yer değiştirme projesi büyüklüğünde bir işlemin gerçekleşmemesinden kaynaklandı. 2018 yılında ise kiralama işlem sayısı 2017 yılına göre iki katı seviyeye yakın artış gösterdi.



Son 1 sene içerisinde boş olan 59 mağazanın %50’sine yakını kiralanabildi. Toplamda gerçekleşen 54 kiralama işleminin 45’i yeni giriş, 6’sı yer değiştirme ve 3’ü de mevcut markaların büyümesi veya renovasyon projesi olarak kaydedildi. 2018 yılında Bağdat Caddesi uluslararası marka sayısı 45’ten 60’a çıktı.



“Nişandaşı ve Bağdat caddeleri toparlanıyor”



Verileri değerlendiren Cushman & Wakefield Yönetici Ortağı Tuğra Gönden, “Ana cadde pazarı, özellikle bu seneki yüksek döviz kuru ve kira sözleşmelerin Türk Lirası’na dönüştürülmüş olması dolayısıyla hem mülk sahiplerinin hem de kiracıların üzerinde ekonomik baskılar oluşturdu. Pazarın yeni gerçeklerine adapte olmasının yanı sıra kentsel yenileme çalışmalarının azalmasına rağmen devam ediyor olması göz önüne alındığında, her üç caddenin de kırılgan olmaya devam edeceğini söyleyebiliriz” dedi.



Gönden, şöyle devam etti: “Buna rağmen, İstiklal Caddesi’nin geçtiğimiz yıla kıyasla bakıldığında iyileşme sürecinde olduğunu söylemek mümkün. Nişantaşı Bölgesi ve Bağdat Caddesi’ne gelindiğinde ise toparlanma sürecinin artarak devam edeceğini tahmin ediyoruz. Toparlanma sinyallerini, hafta sonu ziyaretçi sayısındaki artış ile en gözle görülür olarak Bağdat Caddesi, hafta içi sayısı ile de iş çıkışlarında tercih edilen restoran ve ikincil caddelerindeki kahveciler ile Nişantaşı Bölgesi verdi. Düşen boş mağaza sayısı ve kira seviyeleri ile de birlikte Bağdat Caddesi’nin daha da güçleneceğini umuyoruz.”