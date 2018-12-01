İTO desteği ile gelinlikler görücüye çıkıyor

Türkiye'nin en büyük abiye ve gelinlik fuarı CNR Fashinonist, 72 ülkeden alıcıların katılımı ile 4 Aralık'ta CNR Expo Yeşilköy’de başlıyor.

İstanbul'u yeniden modanın başkenti yapma hedefi ile yola çıkan ve 30 bin metrekarelik sergi alanında düzenlenecek olan fuara, yurt içi ve dışından sektörün önde gelen 100 firması katılırken, tüm dünyadan alım heyetleri gelecek.

6 Aralık’ta sona erecek olan fuar boyunca İstanbul Ticaret Odası'nın da desteği ile çeşitli defileler organize edilecek. Türkiye’nin en önemli moda tasarımcılarından olan ve aynı zamanda hazır giyim koleksiyonunu Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ihraç eden Dilek Hanif, İlkbahar/Yaz 2019 Hazır Giyim İhracat Koleksiyonunu 4 Aralık'taki gala gecesinde bir defileyle sergileyecek.



