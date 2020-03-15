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İTO Tarihi Yarımada'yı aydınlatıyor

Ünlü Türk mimar Vedat Tek’in şaheseri olarak kabul edilen Liman Han, 2006’da İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) geçmişti. Burası da restore ediliyor. Restorasyon işinde önemli bir aşamaya gelinmiş.

İTO Tarihi Yarımada'yı aydınlatıyor
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İstanbul Tarihi Yarımada’da İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) binası tarihi özellikte. İTO'nun binası Fransızlar tarafından yapıldı. Sonra gümrük binası oldu. Yıllarca kaçak eşyaların toplandığı depo olarak kullanıldı. 1940'larda Denizcilik Bankası'na devredildi. Bu banka kapanınca Emlak Bankası'na geçti. 22 Aralık 1998'de İTO tarafından satın alındı ve restore edilerek kullanılmaya başlandı. İTO, Eminönü’nde başka binalar da almıştı; restore ettiği bu binaları hizmet binası olarak kullanıyor. Sıra şimdi Liman Han’da. Ünlü Türk mimar Vedat Tek’in şaheseri olarak kabul edilen Liman Han, 2006’da İTO’ya geçmişti. Burası da restore ediliyor. Restorasyon işinde önemli bir aşamaya gelinmiş. Öğrendiğimize göre, tarihi handa bulunan ve Koruma Kurulu tarafından tescillenmiş çini, ahşap ve pencere demir aksamı gibi mimari öğelerin söküm çalışması, Koruma Kurulu’nun onayı ve yasal izinleri alınması sonrasında restorasyon çalışmasında kullanılmak üzere, itinalı bir şekilde uzmanların nezaretinde tamamlanmış. Sökümden sonra, binanın tehlike arz eden ve tarihsel bir görünüme sahip ön cephesi, çelik konstrüksiyon ile askıya alınmış. Arka kısım yenilenmek suretiyle aslına uygun şekilde restorasyon çalışması tamamlanacakmış. Zemin çok kötü olduğundan, öncelikle zemin ıslah çalışması gerçekleştirilecekmiş. İstanbul Ticaret Odası, tarihi binanın restorasyonunu 18 ayda tamamlamayı hedefliyormuş…PARA DERGİSİ

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LİMANHAN18 Ayda Tamamlanacakmışİstanbul Ticaret Odası
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