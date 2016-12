İyi düşün iyi işler yap umudun temeli at

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, hem çalışma arkadaşlarının hem de İzmirlilerin yeni yılını kutladı. 2016 yılının zor geçtiğini söyleyen Başkan Kocaoğlu, “2017 yılına girerken umuda ihtiyacımız var. Gücümüzü bilerek, kendimizi tanıyarak, herkesle iyi geçinerek, dayanışma içinde olarak, neşeyi de kederi de paylaşarak güçlenmemiz; birlik ve beraberliğimizi artırmamız gerekiyor” dedi .

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen “yeni yıl buluşmasında” konuşan Başkan Aziz Kocaoğlu, şunları söyledi:

“Bu ülke, hem insanıyla hem doğasıyla zengin bir ülke. Dünyanın çok önemli bir kavşak noktasındayız. Ama böyle güzel bir ülkenin üzerinde kendi çıkarları için hesap yapanlar da çok fazla. O zaman biz millet olarak, burada asırlardır nasıl birlik, beraberlik içinde, dayanışma ruhuyla ve sabırla yaşadıysak, bundan sonra da süreci bu şekilde aşacağız. 2017 yılının barışın egemen olduğu, barışın umutla desteklendiği ve beslendiği bir yıl olmasını diliyorum. İyi şeyler düşünüp iyi şeyler yaparak umudumuzu, gücümüzü ve inancımızı artırabiliriz. Bunu geçmişte yaptık, 2017 yılında da yapacağız.”

2016 yılının Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet ve büyük yatırımları açısından çok verimli geçtiğini de söyleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, şirketleriyle birlikte tüm Büyükşehir Belediyesi Ailesi’ne teşekkür etti; “Yatırımlarımız ve çalışmalarımız, eksik olan yönlerimiz hızla tamamlanarak devam edecektir. Hem kendimizi hem de kurumumuzu yenileyerek, akıl ve bilimi rehber alarak çalışmalarımızı sürdürmek durumundayız” dedi.

Tramvayda hız kesmek yok

EGE TV’de yayınlanan “Güne Bakış” programına da katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, burada da tramvaydan katı atık bertaraf tesisine kadar pek çok konuda önemli açıklamalar yaptı.

Konak tramvayında çalışmaların ağır gitmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Başkan Aziz Kocaoğlu, “Konak tramvayında güzergah seçiminde zorlandık. O karar verme süreci nedeniyle biraz geç başladık. Ayrıca Konak Tramvayı, Karşıyaka Tramvayı'ndan yüzde 45 daha büyük bir proje. Aslında iki tarafta da aynı hızda ilerliyor. Konak hattında 2017 Temmuz-Ağustos'ta deneme seferlerine, Ekim-Kasım gibi de yolcu taşımaya başlayacağız. Karşıyaka'da ise Mart ayında yolculu seferler başlayacak. Tüm Avrupa kentlerinde tramvaylar, dar sokaklarda bile kullanılıyor. Bizim de bunu kentin gündemine getirmemiz iyi oldu. Tramvayın, metronun, banliyönün konforunu İzmirli artık yaşadı, vazgeçmesi mümkün değil. Kent geliştikçe, kentsel dönüşümlü birlikte raylı sistem de kenti ağ gibi saracaktır” diye konuşt u.

Tek çözüm toplu taşıma

Trafik sorununun çözümüne yönelik tespit ettikleri noktalarda çeşitli projeler yürüttüklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, şunları kaydetti:

“Dostluk Bulvarı'nı yaptık, Hıfzıssıhha'yı Karabağlar'a bağladık. Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'ni Manisa yoluna bağlamaya üç ev kaldı. Ankara Caddesi’ne alternatif olarak, Bornova ve Buca'yı Otogar'a bağlayacak tünel ve viyadük ihalelerini yaptık. Bu iki ihaleyle Homeros Bulvarı'nı açtığımızda, 2017'de temelini atacağımız Buca Metrosu'nu da bitirdiğimizde, bu bölgelerde trafik önemli ölçüde rahatlayacaktır. Sürekli kamulaştırma yaparak dar caddeleri genişletmeye çalışıyoruz. Ancak hiçbir metropolde arabama bineyim, kent merkezine gidip, rahat rahat park edeyim diye bir şey yok. Tek çözüm yolu toplu taşımadır. Biz de göreve geldiğimizden beri yeni nesil vapurlar, otobüsler alarak, raylı sistemle birlikte toplu taşımayı geliştiriyoruz.”



Hükümete çağrı

İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Başbakan olmasının Ankara ile ilişkileri güçlendirip güçlendirmediği yolundaki soruya da yanıt veren Başkan Kocaoğlu, “Binali Bey’in bakanlığından beri, 12 senedir diyoloğumuz devam ediyor. Ben samimi olarak kendisinin elinden geleni yaptığına inanıyorum. Narlıdere Metrosu Yüksek Planlama Kurulu’ndan onay bekliyordu. O imzaya açıldı. Ancak yatırım onaylarımızın biraz daha hızlanması gerekiyor. 18 yeni vapurumuz var ama onları akşam bağlayacak yerimiz yok! Bostanlı Vapur İskelesi’ndeki barınağı istedik. Bir türlü gerçekleşmedi. Yer gösterilirse biz de yaparız ama hazır barı nak var, burayı kullanmak istiyoruz. Önümüzün açılmasını ve taleplerimize daha hızlı cevap verilmesini istiyoruz. Sayan Başbakanımızın, bakanımızın iyi niyetle uğraştığına inanıyorum ancak zaman hızla akıp gidiyor. Diğer metropol kentlerle yarışıyoruz” diye konuştu.



Sadece imza istiyoruz

Gerçekleştirdikleri yatırımlarla İzmir’in her sektörde çok büyük bir ivme kazandığını, alt yapı eksikliklerini büyük mücadelelerle tamamlamaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Kocaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz merkezi hükümetten kaynak istemiyoruz. Hiçbir şey istemiyoruz. Sadece bürokratik işlemlerde, bakanlıklarda, Başbakan’da, Bakanlar Kurulu’nda olan yetkilerin, imzaların daha kısa sürede tamamlanmasını istiyoruz. Kendi yağımızla kavruluyor, kredilerimizi buluyoruz. Öz kaynaklarımızı tasarruflu harcıyoruz.”



Katı Atık Tesisi için bekliyoruz

Yıllardır İzmir’in gündeminden düşmeyen katı atık bertaraf tesisi ile ilgili de konuşan Başkan Kocaoğlu, çöp sorunu ile ilgili merkezi hükümetten çok büyük yara aldıklarını söyledi. Her seçimde buldukları yerlerin heba edildiğini hatırlatan Başkan Kocaoğlu, “Ama şimdi merkezi hükümetle mutabık kaldık. ÇED’i almak için müracaat ettik. Yürütmeyi durdurma kararı var. Onu bekliyoruz. Şu an merkezi hükümet, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı elinden gelen desteği veriyor. Bir handikap yok. Bulduğumuz yer onaylandı. İtirazlar var ancak merkezi hükümetin, Çevre ve Şehirc ilik Bakanlığı’nın desteği var. Eskisi gibi köstek yok” dedi.



Başarılı yöneticiliğin sırrı…

“Bir sorun çıktığını bunu çözemeyeceğim dediğiniz oluyor mu?” sorusuna da yanıt veren Başkan Kocaoğlu, “Sorunlar çözülür. Bazı projeler, örneğin Kültürpark’ta olduğu gibi yanlış anlaşılabilir. Anlata anlata bir noktaya gelinir. Daha doğrusu, kıvamı gelmediği için yapılamayan işler olabilir. Bir işi yapmak için birçok faktör var. Elinizde 100 enstrüman varsa, birbiriyle öyle uyum içinde ilişki kuracaksınız ki, sonunda proje gerçekleşecek ve kente yarar sağlayacak. Başarılı yöneticilik budur” şeklinde konuştu.



Kültürpark’da tıkanıklık yok

Kültürpark Projesi ile ilgili gelinen son duruma da değinen Başkan Aziz Kocaoğlu, bu konunun, Basmane çukuru olarak tabir edilen bölgede yapılacak inşaat faaliyetleri ile hiç bir ilgisi olmadığının altını çizdi. Kültürpark projesinde herhangi bir tıkanıklık olmadığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı, “85. İEF’ye sponsor olan firma, yıllardır kangren olmuş Basmane’deki dünya ticaret merkezini TMSF’den almış. Biz burada ne yoğunluk artışı yaptık, ne de kimseyle herhangi bir bağımız var. Gitmişler, parasını vermişler. Yasal hakkı olan inşaatı yapacak. Kültürpark’la bunun hiç ilgisi yok. Bizim Kültürpark’ta hem kültür-sanat faaliyetlerini sürdürecek hem de Kültürpark’la özdeşleşmiş İEF’yi yapacak modern bir binaya ihtiya cımız var. Ancak ‘İEF burada yapılmasın, yapılacaksa çadır kurulsun’ diyorlar. Biz de; ‘böyle bir şey olmaz’ diyoruz. Kültürpark’ın hem kültür hem de İEF işlevinin devam etmesi gerektiğini, mevcut hollerin işlevini tamamladığını düşünüyoruz” dedi.



“Kamu kaynağını kendi reklamım için harcamam”

Göreve geldiği ilk günden itibaren hiçbir zaman kamu kaynağı ile kendi reklamını yapmadığını belirten Başkan Kocaoğlu, “Ben CHP’nin belediye başkanıyım. Bornova’da başlayan belediye başkanlığım Büyükşehir’de devam ediyor. Bir başkanın hem siyaset anlamında hem kente katkı anlamında sadece ismini ön plana çıkarması, sıyrılıp gitmesi doğru değil. Benim hiçbir yerde fotoğrafımı, reklamımı göremezsiniz. Benim mizacımda yok. Ben belediyenin kendi parasıyla, kendi reklamımı yapacak biri değilim. Benim açımdan bu doğru değil” şeklinde konuştu.



Ayrım gütmeden çalışmak

Her zaman herkese hizmet götürmek için çabaladığının altını çizen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu sözlerini sürdürdü:

“Herkese dokunur, herkese hizmet götürürseniz, o zaman görevinizi başarıyla yapmış olursunuz. Benim yapımda bu var. Ben reklam yapmayı sevmiyorum. Beni herkes biliyor. Kiraz’da, Beydağ’da, Madran Dağı’nda karla mücadele edebiliyorsak, herkese hizmet götürebiliyorsak, biz bu işi ayrım gütmeden yapıyoruz demektir. Menemen’de daha önce yoğun karla karşılaşmamıştık. O bölgenin greyder eksiği vardı. İmkanlarımız doğrultusunda ulaştırdık; o eksikte giderildi” dedi. Yoğun kar yağışının yaşandığı bölgelere hemen müdahale ettiklerinin altını çizen Başkan Kocaoğlu şöyle devam etti:



Kimin iş yaptığını vatandaş bilir

“Dün ekiplerimiz, kar yağışının etkilediği bölgelere müdahale etmek için çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Ödemiş’e giden ekiplerimiz işlerini bitirdikten sonra dönerken, Belediye Başkanı Mahmut Badem, ‘Biz dönerken Büyükşehir gidiyordu’ demiş. Karla mücadelede veya herhangi bir mücadelede ‘ben yaptım’ diye bir şey olmaz. Bir ilçe belediyesinin gücü belli, Büyükşehir Belediyesi’nin gücü belli. Biz üç bölgede 8 kar küreme ve tuz serim aracı, 15 greyder ve 48 kişiden oluşan tuzlama ekibiyle çalışıyoruz. Kış için tuz stoğumuzu da yaptık. Bu işin siyasetini yapmak bana garip geliyor. Bu siyaset değil! Ben eksik olabilirim, Büyükşehir eksik olabilir. Ama ben bu zamana kadar 30 ilçenin eksikliğini hiç birinin yüz&uu ml;ne vurmadan tamamlıyorum. Karla mücadeleyi de oturup halletmek için uğraşıyoruz. Ben bu tür konulara yanıt vermem. Eğer bu tür basit işlere cevap verirseniz, siz de basitleşirsiniz. Bir işi kimin yaptığını o ilçenin vatandaşı çok iyi biliyor. Büyükşehir’in de ne olduğunu biliyor, ilçe belediyesinin de ne olduğunu biliyor.”

Soğan-ekmek benzetmesi

Siyasetçinin ülkeyi birleştirmek, birlik bütününü sağlamak için var olduğunu hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Siyasetçinin ilk görevi birlik, bütünlüğü, can ve mal güvenliğini, daha sonra da adaleti sağlamak. Soğan-ekmek yersin ama önce bağımsız olman gerek” dedi.

Bu onur bana yeter

Programın sonunda yeniden belediye başkanlığı adaylığı sorusuna da yanıt veren Başkan Kocaoğlu şöyle konuştu:

“3 dönemden sonra sağlığım elverse de, aday olmam doğru değildir. Ama koşullar ne getirir, bilemiyorum. 2014'te de düşünmüyordum. Ama koşullar o dönem benim aday olmamı getirdi. Onun için 6 ay kala diyorum. Koltuk bana miras değil, şirketimin yönetim kurulu başkanlığı da değil. Halkın seçeceği, teveccüh göstereceği bir iş bu. İnsan ömrü sınırlı. 15 yıldır başkanım. Hayatımın en güzel 15 senesi... Maddi çıkar beklemeden, hatta maddi kayba uğrayarak geceli gündüzlü çalıştım. İşlerimle ilgilenemedim çünkü. Helal olsun! Belediye başkanlığı gibi en ulvi görevi namusumla, şerefimle, adil şekilde yapmanın onurunu yaşıyorum. Çoluğuma, çocuğuma bu mirası, İzmir’e de bir hoş seda bırakabilirsem, ne mutlu bana.. Ama koşullar ne getirir, bilinmez. Babam 22 yaşında siyasete gi rdi. Ben siyasete soyunduğumda da bana, ‘Siyasete girmek senin elindedir, ama çıkmak senin elinde değildir’ demişti. Koşullar değişir, büyük konuşmamak için söylüyorum, ama doğrusu benim jübile yapmam.”