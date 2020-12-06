İzmir'de kadın vekilleri bir araya getirdi

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), 5 Aralık 1934 Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınmasının Yıl Dönümü nedeniyle bir online panel düzenledi. Panele konuşmacı olarak CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, Ak Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İyi Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Itır Bağdadi yaptı.

Panelin açılısında konuşan İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter,Cumhuriyet’in aslında bir kadın devrimi olduğunu söyleyerek, Cumhuriyet’in ilk yıllarında kadınların seçme ve seçilme hakkı için verdikleri mücadele ve çalışmaları anlattı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya ülkelerine öncülük ederek 5 Aralık 1934 yılında Türk kadınlarına milletvekili seçme ve seçilme hakkını tanıdığını hatırlatarak, “Tüm dünyaya Türk kadını örnek göstermiş Ulu önder Atatürk’e minnet ve saygı duyuyoruz” dedi.

Serter, “Bugün, siyasi görüşleri bir tarafa bırakıp ortak bir ses çıkarmak üzere başlangıç yapmak için en güzel gün” diye konuştu.

“Kadın olarak örgütten gelen bir vekilim”

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç, yaptığı konuşmada CHP gençlik kollarında siyasete atıldığını ve örgüt içinden geldiğini söyleyerek “Bu ülkenin CHP’nin yönetimine ihtiyacı var diyerek siyasete atıldım. Bu seçimlerde milletvekili olarak hizmet etmeye nail oldum” dedi. Bir kız çocuğunun nasıl zorlu şartlarda eğitim aldığının canlı timsali olduğunu söyleyen Kılıç, “Başka hiçbir kız çocuğu bu zorlukları yaşamasın diye siyasete girdim. Bir değişim olacaksa kadınlardan olacak. Bunun için siyaset yapıyorum” dedi.

Kadınların siyasete girmesine eğitim, ekonomik özgürlük ve sosyolojik faktörlerin engel olduğunu söyleyen Kılıç, “Önce eğitim, sonra ekonomik özgürlük ve o sosyal faktörlerin kabuğunu kırmaktan geçiyor siyaset. Bunların üzerine gidersek kadın sayısı artacaktır” dedi. Kadınların bu ülkede çok zor durumda olduğunu söyleyen Kılıç, “İvedilikle kadın şiddetinin durdurulması gerekiyor. Kadına şiddetin ayrı bir suç olması, iyi hal, haksız tahrik indiriminin uygulanmaması gerekiyor. Önceliğimiz bu olmalı şu Türkiye şartlarında” diye konuştu.

“Otoriterleşen iktidarlar kadın kazanımlarını eritiyor”

HDP İzmir Milletvekili HDP eski Genel Eş Başkanı Serpil Kemalbay ise kadının seçme ve seçilme haklarını kazanması vesilesiyle bir araya geldiklerini söyleyerek, “Kadınların mücadelesi ile bu hak dünyadaki bir çok ülkeden önce kazanıldı. Ancak bugün bu süreçte otoriterleşen iktidarlar nedeniyle kadın kazanımlarının, emekçi kazanımlarının geri alınmaya çalışıldığı bir dönem içindeyiz” dedi.

Parlamento’da çok az kadın vekil olduğunu söyleyen Kemalbay, “Demokrasinin en önemli uygulaması seçme ve seçilmedir. Kadınların siyasette ve karar süreçlerinde olmadığı zaman kadınlardan yana politikaların geliştirilmesi mümkün olmadığını gördük. Aslında bir dönüşüm talep ediyoruz, artık böyle gitmemesi gerektiğini düşünüyor ve buna karşı mücadele ediyoruz” dedi. Erkek zihniyetinin yaşamın içinde çok hakim olduğunu ve tahakküm kurduğunu söyleyen Kemalbay, “Kadına yönelik şiddet hem artıyor hem de ekonomik süreçte kadınlar kazanımlarını kaybediyorlar. Pandemide de bugün en fazla ekonomik özgürlüğünü kaybeden kesim kadınlar. Kadın dayanışmasını güçlendirmek ve bu mücadeleyi beraber vermek zorundayız” dedi.

HDP olarak eş başkanlık uygulaması ve eşit temsil anlamına gelen fermuar sistemi ile adayların belirlendiğini söyleyen Kemalbay, “HDP olarak diğer partilere göre kadınlara daha fazla alan açıyoruz. Yüzde 40’ın üzerinde hayata geçirdiğimiz bu oranı yüzde 50 yapmak hedefindeyiz” diye konuştu.

“Karar mekanizmalarında kadınlar olmalı”

İyi Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, bu toplantıyı düzenleyen İKKB’ye teşekkür ederek “86. yılını kutladığımız bu günde ‘keşke eskiden çok azdık, karar alma mekanizmalarında ve parlamentoda artık fazlayız’ diyebilseydik. Ancak ne yazık ki öyle değil durum” dedi. Kadınların siyasette de karar alma mekanizmalarında olma hakkı olduğunu söyleyen Sunat, “Bu toplumun, ailenin, devletin ve milletin sürdürücü olan insanlarız, toplumun eşit ve özgür bireyleriyiz. Dengeli bir katılımın parçası olmak zorundayız. Buna inanmamız lazım” dedi. Siyaset kurumu olmadan ülkenin yönetilemeyeceğini söyleyen Sunat, “Bugün İyi Parti’nin eğitimden sorumlu genel başkan yardımcısıyım, kurucusuyum ve Ankara milletvekiliyim. Kadın rol modelleri ihtiyaç var, siyasette kadınlar kalıcı olmalı, Genel Başkanımız Meral Akşener buna uyan bir profil” dedi.

Kadınların inanarak siyasette olması gerektiğini ifade eden Sunat, “Kadınlar yapı itibariyle, duygusal zekalarıyla, empati yetenekleri ve öğretme kabiliyeti olan karakterleri nedeniyle siyasette kadınlar söz sahibi olmalı, bu yapıyı oluşturma mecburiyetimiz var” diye konuştu.

“Parlamentoda erkeklere oranla sayımız az, bu değişmeli”

Ak Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise toplantının son konuşmacısı oldu. Kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e minnet duyduklarını söyleyen Çankırı, “Bugün siyaset dünyasında yeterli sayıda olmasak da bu temsiliyetin gücünü arttıracağına inanıyoruz” dedi.

Kadınlar için üreten, demokrasi ve adalet için, şiddet karşıtı bir kadın siyasetçi olduğunu ifade eden Çankırı, “İzmir 81 ile ev sahipliği yapıyor, ben şuan İzmir’in milletvekili olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Erkekler arasında parlamentoda çok azınlığız, bu rakamı değiştirmemiz gerekiyor” dedi.

İzmir’de ve Türkiye genelinde siyasette kadın sayısının artması gerektiğini vurgulayan Çankırı, “İzmir Depremi’nde zor günler geçirdik, 21 gün sahada kalmış bir vekil olarak çok daha fazla kişiye dokunduğumuzu fark ettim, anne olarak, kadın olarak çok daha sıcak ilişki kurabildiğimizi gördüm. Erkeklerin göremediği şeylere farklı bir gözle bakabiliyoruz, bu çok kıymetli” dedi.

Işılay Saygın gibi rol modellerin İzmir’den çıkabileceğini söyleyen Çankırı, “Bizden sonra gelecek kadın siyasetçilere, bizleri rol model alan arkadaşlara umuyorum öncülük ederek tecrübelerimizi aktaracağız” dedi. Kadın vekiller olarak parti ayrımı yapmadan dayanışabildiklerini ifade eden Çankırı, “Kadına yönelik şiddeti durdurmak üzere kadın hakları için daha fazla çalışacağız” diye konuştu.