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İzmir'de yeni bitki türü keşfedildi

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yıldırım tarafından, dünyada sadece İzmir'de yayılış gösteren bir endemik bitki türü keşfedildi.

İzmir'de yeni bitki türü keşfedildi

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Yıldırım tarafından, dünyada sadece İzmir'de yayılış gösteren bir endemik bitki türü keşfedildi. Yeni türe "Eferezenesi" adı verildi.
Ege Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, araştırma ve uygulama merkezince Menderes-Gümüldür yolu üzeri ve Tahtalı Barajı civarında gerçekleştirilen araştırmalarda Apiaceae (Maydanozgiller) ailesinden Peucedanum cinsine ait bir yeni bitki keşfedildi.
Eferezenesi
Eferezenesi adı verilen bitkiye ilişkin 22 Kasım 2017 tarihinde TÜBİTAK bünyesindeki Turkish Journal of Botany-Doğa Dergisi'nde bilimsel makale de yayımlandı.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Hasan Yıldırım, dünyada sadece İzmir'de yayılış gösteren bu endemik türünün, Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayri Duman ile birlikte bilim dünyasına tanıtıldığını belirterek, "2001 yılına kadar EÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi olarak çalışan ve o süreçte EÜ Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü görevlerini üstlenen Prof. Dr. Güven Görk'ün ismine atfen 'Peucedanum guvenianum Yıldırım ve Duman' olarak isimlendirildi. Türkçe bilimsel ismi ise 'Eferezenesi' olarak belirlendi." ifadelerini kullandı.
Muhabir: Halil Şahin

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