Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Kerkük fetö Hollanda muğla çaykur rizespor
Planları açıkladı
Planları açıkladı
Temmuz’da yollarda
Temmuz’da yollarda
Dış uçuş da başladı
Dış uçuş da başladı
ESAS'lı transfer
ESAS'lı trasfer
Yenilikçiler arasında
En yenilikçi 6. şirket oldu

İzmir'den Avrupa uçuşu başladı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda Corendon Havayolları’nın bu sezon düzenlediği ilk uçuş su takı ve çiçeklerle karşılandı. Corendon, Almanya’nın 10 şehrinden, Avusturya’nın Başkenti Viyana, Belçika’nın başkenti Brüksel ve İsviçre Basel’den İzmir’e karşılıklı seferlere başladı.

İzmir'den Avrupa uçuşu başladı

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda Corendon Havayolları’nın bu sezon düzenlediği ilk uçuş su takı ve çiçeklerle karşılandı. Corendon, Almanya’nın 10 şehrinden, Avusturya’nın Başkenti Viyana, Belçika’nın başkenti Brüksel ve İsviçre Basel’den İzmir’e karşılıklı seferlere başladı. Almanya’dan uçuş yapılacak şehirler Köln, Düseldorf, Münster/Osnabrück, Frankfurt, Hannover, Hamburg, Münih, Nürnberg, Stuttgart ve Berlin-Tegel.

TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı “Havalimanımızda yeniden yolcularımızı ve tarifeli uçuşları karşılamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Haziran başında iç hat uçuşlarına hizmet vermeye başladık. Sektör paydaşlarımızla birlikte uyum içinde hayata geçirdiğimiz önlemler sayesinde sorunsuz bir şekilde operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Corendon Havayolları’nın bu haftadan itibaren Avrupa’nın 13 şehrinden İzmir’e direkt uçuşlara başlamasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Pandemi sürecinde birlikte hazırlandığımız Ulaştırma Bakanlığı’nın koordinasyonunda, DHMİ, SHGM başta olmak üzere havayollarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Corendon Havayolları, Ankara ve Bodrum’a da haftada bir kez Köln’den karşılıklı sefer düzenlemeye başladı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda pandemi nedeniyle verilen iki aylık aranın ardından 3 Haziran’da yeniden başlayan tarifeli iç hat uçuşları sorunsuz bir şekilde sürüyor. Corendon’un yanı sıra Sunexpress de Avrupa’nın çeşitli şehirlerinden İzmir’e uçuşlar düzenliyor. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda SHGM tarafından yayınlanan Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi’ne uygun olarak, yolcuların ve havalimanı çalışanlarının terminal genelinde fiziksel mesafelerini korumalarına yardımcı olmak üzere yönlendirmeler ve işaretlemeler yapıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İzmire Corendon Uçuşları Başladıİzmir Adnan Menderes HavalimanıCorendon Havayollarının Düsseldorftan Gelen Ilk Uçuşunu Karşıladı.
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.