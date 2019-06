İzmir'den yeşil teknoloji mesajı

Türkiye'deki yeşil teknoloji startup’larıyla ve bu startup’ların ürün ve hizmetleriyle ilgilenen kurumsal aktörleri bir araya getiren ve işbirliklerini hızlandıranGreenTech İzmir 2019final buluşma etkinliği, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Endeavor Türkiye, RedisInnovation, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ),GCIP-Türkiye, HelloTomorrow Türkiye ve İzmir’deki tüm Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoloji Transfer Ofisleri ve Kuluçka Merkezleri işbirliğiyle ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in katılımı ile Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.



Değişime daha hızlı uyum sağlamak, yeni teknolojilerin sunduğu fırsatlardan erkenden faydalanmak ve sürdürülebilir değer yaratmak için, büyük şirket, kamu kurumu, belediye, organize sanayi bölgesi, serbest bölge gibikurumsal aktörlerle yeşil teknoloji startup’larını İzmir’de bir araya getiren ve bu yıl ikincisi düzenlenen program kapsamında gerçekleşen etkinlikte, tüm Türkiye’den belli kriterler çerçevesinde seçilen 18startupkurumsal aktörler ile birebir görüşmeler yaptı.Etkinlikte KOSGEB ve TÜBİTAK yetkilileri de yer alarak, startuplara yönelik destekleri hakkında bilgiler aktardılar.





Türkiye’de bir ilk olma niteliğindeki bu çalışma, geçen yıl sadece İzmir’dekistartup’ları kapsarken; bu yıl, etki alanı genişletilerek tüm Türkiye’den katılan startup’lara yönelik olarak düzenlendi. Etkinliğin açılış konuşmasını İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer yaptı.





‘Girişimcilik’ ve ‘teknoloji’ artık İzmir’le birlikte anılacak



İZKA’nın kurulduğu yıldan bu yana, sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü ve etkin bir ajans olma vizyonuyla hareket ettiğini belirten Yavuz,“GreenTech İzmir 2019, odaklanmış olduğumuz iki temanın, ‘Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji’ teması ile ‘Yenilik, Girişimcilik ve Teknolojik Üretim’temasının kesişme notasında yer alıyor.Özellikle girişimcilerin tespitine yönelik mekanizmaların geliştirmesi ve girişimcilik etkinlikleri, girişimcilik eğitiminin, ortaokuldan liseye kadar erken aşamalara yayılması için uyguladığımız programlarımız, girişimlerin ticarileşme süreçlerini hızlandırıcı GreenTech İzmir programımız,temel faaliyetlerimiz arasında.” dedi.







Türkiye'de son 10 yılda hareketlenen girişimcilik ekosistemini, ülke ekonomisinin geneline yayılan bir değere dönüştürmek için aktörler arası etkileşim ve iş birliklerininçok önemli olduğunu belirten Yavuz sözlerine şöyle devam etti; “Teknoloji startup’ları için kurumsal aktörler, bir fon kaynağı ve yatırım potansiyeli taşımalarının yanı sıra önemli bir tecrübe kaynağı, pazar bilinci, müşteri ve tedarikçi ağı ve deneyimi barındırmakta. Kurumsal aktörler için de teknoloji startup’ları, dünyada olduğu gibi ülkemizde de inovasyona hızlı erişme aracı fonksiyonu görmekte. Bu iş birlikleri aynı zamanda tüm dünyada yeni teşvik mekanizmalarının da gündeminde.”



İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ise konuşmasında,“Tüketime olan talebin büyük hızla arttığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu artan tüketimi karşılamak için teknolojiye olan ihtiyacımız da her geçen gün artıyor. Ancak teknoloji her ne kadar toplumumuzun taleplerini karşılayan bir ihtiyaç olarak düşünülse de aynı zamanda çevre ile de uyumlu olması gerekiyor. Yeşil teknoloji işte tam burada devreye giriyor. Bize ihtiyacımız olan teknolojiyi çevre ile uyumlu hale getirerek sürdürülebilir yeni teknolojiler sunuyor. Sadece enerji alanında değil; ulaşımdan endüstriye, tarımdan sağlığa hayatımızın her alanında geliştirilmesi gereken yeşil teknolojilerle gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakacağız.” dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin,İZKA’yla birlikte bu yenilikçi fikirlere ulaşmayı sağlayacak topluluğa destek olmaktan;bu yenilikçi fikirlerin ve girişimlerin başlangıç noktasının İzmir olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Soyer, “İzmir tarih boyunca ticaretin, farklı kültürlerin ortak paydada buluştuğu bir liman kenti olmuştur. Günümüzde bu özellikleri sürdüren İzmir bundan sonra girişimciliğin ve inovasyonun ilham kaynağı olacaktır.” diyerek sözlerini noktaladı.





GreenTech İzmir’de yeşil teknoloji ürünlerini tanıtan startuplar Car4Future, IWROBOTX, Enio Çevre Teknolojileri, Toplio, Lucida Solar, Nanomattr, PhotothermaHybrid Solar Panel, Talyum Sistem, DermodaDeri, Smart Garden, Loggma, AqualgBiyoteknoloji, Aqua Vizyon Enerji, Icywave, Magic Tap Pump, Pointek Elektrik-Elektronik, PranaGEO ve Biolive olurken OpetFuchs, Solarbaba, Yaşar Holding, DYO, İnci Holding, TÜPRAŞ, Koç Holding, EGİAD, Petkim, Shura, Gürses Otomotiv, Arçelik, Yıldız Holding ve Enerjisa kurumsal aktörlerinden temsilciler etkinliğe katılarak girişimcilerle görüşmeler gerçekleştirdi.