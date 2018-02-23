İzmir'e bir marka proje daha! Türkiye genelinde alt yapı projeleri ile adını duyuran Cengiz İnşaat, İzmir’de ses getirecek yeni konut projesi ile atağa kalktı.

Erdem Erat yazıyor - Son dönemde İzmir’e akın eden markalı inşaat şirketleri kervanına Cengiz İnşaat’ta katıldı.

Cengiz İnşaat Gayrimenkul Yatırım Koordinatörü Mehmet Cengiz, ilk etabın 700 milyon lira değerinde olduğu ilk markalı konut projeleri için start verdi.

Mehmet Cengiz LiViN'iZMiR adını verdikleri projenin ilk daire tesliminin Mart 2019'da yapılacağını açıkladı.

İzmir Karşıyaka'da düzenlenen LiViN'iZMiR tanıtım toplantısında konuşan Cengiz, bugüne kadar yaptıkları işlerdeki kalite anlayışını konut sektörüne de taşıdıklarını ifade etti. Cengiz projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

. 35 bin metrekare arsa üzerinde 366 konut ve 33 ticari üniteden oluşacak LiViN'iZMiR'de ilk etapta 1+1 dairelerin 630 bin liradan başlayacak.

. 2+1 daireler 1 milyon 110 bin lira olacak ve 3+1 dairelerin fiyatı ise 1 milyon 400 bin liradan başlayacak.

. 6 etaptan oluşacak proje 10 yıl içinde tamamlanacak ve ilk etabın anahtar teslim tarihi Mart 2019'da olacak.

. İnsanlara güzel bir çevre içinde yaşama imkanı sunacağız. Şehre de saygılı ve yakışır bir proje olacak.

. Gayrimenkule yatırım yapacağız. Şu anda İzmir’e odaklandık.

Proje ile ilgili bilgi veren Cengiz İnşaat Gayrimenkul Geliştirme Direktörü Mert Kurt da şu noktaları dikkat çekti:

. LiViN'iZMiR hem yaşamak hem de yatırım yapmak için cazip bir proje.

. Projemiz sunduğu geniş metrekarelerle genel olarak oturmak için gelenlerin ilgisini çekiyor.

. Ancak eşsiz bir yaşam imkanı sunan özellikleriyle cazip bir yatırım fırsatı da sunuyor.

. Projeyi uluslararası faaliyet gösteren 10 Design ile Epig Mimarlık kuruluşları ile birlikte tasarladık.

. Uluslararası yüksek standartlar projeye yansıtılırken, yerli mimarlık firması da İzmir’e özgü güzellikleri projeye ekledi.

. 4 bin yıllık Ege kültürü ile modern dünyanın ihtiyaçlarının harmanlandığı projede, konut mimarisine yeni bir soluk getirildi.

LiViN'iZMiR Proje Müdürü Hüseyin Koç ise proje için yeterliliklerini kanıtlamış lider firmalarla çalışıldığını belirterek şöyle konuştu:

. LiViN'iZMiR, toplam 35 bin metrekare arsa üzerinde, 28 bin metrekare peyzaj alanına sahip bulunuyor.

. Yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve farklı dinlenme noktalarıyla oluşturulan bu yeşil alanlar, otoparkların tamamının yer altına alınmasıyla sağlandı.

. Malzeme seçiminde doğal ve dayanıklı ürünler kullanılmasına dikkat edildi.

Projenin tanıtım toplantısına Cengiz İnşaat Gayrimenkul Geliştirme Direktörü Mert Kurt, projenin mimarları Chris Jones ve Semiha Güneş, Cengiz İnşaat Gayrimenkul Yatırım Koordinatörü Mehmet Cengiz ile toplantının moderatörlüğünü yapan Aşkım Kapışmak katıldı.











