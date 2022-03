İzmir'e dev yatırım

1650 metrekare alan üzerine kurulan ve ilk etapta 25 kişiye istihdam sağlayacak yeni fabrikanın açılışında konuşan THI Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Giorgio Rosati “Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirecek yeni tesisimizi açmaktan gururluyuz” dedi.

THI Türkiye olarak yatırımlara devam ettiklerini söyleyen THI Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Rosati, bu yeni yatırımla hem Türkiye’nin üretim gücüne hem de istihdamına katkı sunduklarını söyledi. THI Türkiye’nin inovasyonu teşvik etmek ve artırmak için doğduğunu vurgulayan Rosati, “Geleneksel Türk ortaklarla ilişki ve işbirliğini güçlendirmek istiyoruz. Teşvikler, laboratuvarlar, üniversiteler, teknoparklar sayesinde özellikle Ege Bölgesi’nin yeniliklere sunduğu mükemmel eko sistemin bir parçası olmayı arzuladık. Türk mühendis ve işçilerinin kalitesi, yaratıcılığı, tutkusu ile çalışmayı arzu ettiğimiz içinde burada yatırım yaptık” diye konuştu.

Patentli kask üretiyor

İtalya ve Avusturya’da cerrahi ve tıbbi müdahalelerde kullanılan patentli kask ürettiklerini ve bunun devamında Türkiye’de de benzer üretim hedefli bir tesis kurduklarını anlatan Rosati, şöyle konuştu: “İtalya ile Türkiye arasındaki coğrafi yakınlık, Türkiye’nin Avrupa ve Asya arasındaki stratejik konumu, sıcak ve profesyonel iş ortamının yanında genç ve yetenekli işgücü ile kalite ve fiyat dengesi bizi burada yatırım yapmaya teşvik etti. Türkiye’deki bu tesiste FDA sertifikalı olma sürecini sürdürüyoruz. ABD gibi yeni pazarların özel taleplerini karşılamak için yenilikçi cerrahi başlıklar üretmeyi hedefliyoruz. Bu 1 milyon Euro’luk yeni tesis yatırımımızla Ar-Ge projelerimizi hızlandırmak ve genişletmek, Vivi kaskları için yeni pazarların artan talebin karşılamayı amaçlıyoruz.”

Küçük Mutlu Evren

Şirketlerinin Etik, Güç ve Yürek Sloganı ile çalıştığını, mesleki ve kişisel ilişkilerde adalet ve dürüstlüğün kendileri için temel değeri oluşturduğunu anlatan Rosati, Mükemmelliğe ulaşmak için mutlak bir kararlılıkla yeteneklerini en üst düzeye çıkarmayı arzu ettiklerini söyledi. İşletmelerinden her gün kişinin ideallerine inanması ve görevlerini tutkuyla yerine getirmesini amaçladıklarının altını çizen Rosati, “Şirket başarısının temelinde, çalışan memnuniyeti, her bireyin mutlu olacağı sağlıklı ve huzurlu bir profesyonel ortam yaratmak yatar. İnsan ilişkilerinedayalı, çalışmak ve yaratmak için keyifli bir şirket olmak istiyor, bunu “MICROCOSMO FELICE”, “KÜÇÜK MUTLU EVREN” olarak adlandırıyoruz. Bu alan; değişimlerle yüzleşmeye ve yeniliğe hazır bir şekilde araştırma merkezleri ile işbirliği yapmayı arzu ettiğimiz keyifli bir çalışma ortamıdır, bu şirketimizin iş yapma tarzıdır. Firma olarak ayrıca yerel yönetim ve halkla bütünleşmeye de çok önem veriyoruz. Bu kapsamda Tekeli Şehit İbrahim Kocagöbek İlkokulu’na Dekas Mimarlik firması ile birlikte katkı sağladık. Yerel yönetimlerle bundan sonra da işbirliklerinden her zaman memnuniyet duyacağız” dedi.

Türkiye İtalya işbirliği daha da gelişecek

Açılışa katılan T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat ise Türkiye‘nin güçlü, dayanıklı ve hızlı büyüyen ekonomisiyle 2003’ten bugüne 239 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekerek bölgesinde bir merke olmakta ve yatırımcılara çeşitli sektörlerde cazip fırsatlar sunduğunu söyledi. Bu sektörlerden biri olan yaşam bilimleri özelinde ise Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak özellikle Ar-Ge ve inovasyona dayalı, akıllı sağlık ve klinik teknolojileri içeren, ülkemizin bu konulardaki yetkinliğinin gelişmesine katkı sağlayacak yatırımları hedeflediklerini belirten Polat, “Bu hedef doğrultusunda yatırım sürecinin başından bu yana takip edip destek olduğumuz THI Medikal yatırımı, yaşam bilimleri sektörümüzün daha da güçlenmesine destek olacak ve ülke ekonomimize katkı sağlayacaktır. Bilindiği üzere, ülkemiz 2021 yılında yüzde 11 büyüme göstererek G-20 ülkeleri arasında en çok büyüyen ekonomi olmuştur. Pandemi döneminde gösterdiği bu dayanıklılık ve direnç ile birlikte ülkemiz stratejik konumu, geniş yetenek havuzu ve Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde sürekli gelişen liberal yatırım rtamıyla da uluslararası yatırımcıların odağında bulunmaktadır. Ülkemizin geleceğine duydukları güvenle aldıkları bu yatırım kararından dolayı THI Medikal ekibine şükranlarımızı sunarım. Bu yatırım ile Türkiye-İtalya işbirliği ve dostluğunun daha da gelişeceğini temenni ediyoruz“ diye konuştu.

THI Medikal daha da büyüyecek

THI Medikal, başlıca müşterileri olan cerrahlar ve sağlık profesyonellerinin ihtiyaçlarını inceleyerek ve beklentilerini karşılamak için yenilikler yapmak üzere doğmuştur. Total HealthCareVivi adını verdiği ürünler hali hazırda 20 den fazla ülkeye dağıtılmaktadır. Ürününü sürekli yenilemeye, geliştirmeye en üst düzeyde beklentileri karşılamak üzere çaba göstermeye devam eden şirket, yakın zamanda dünyanın en büyük ikinci pazarı olan Japonya'ya da girecek. ISO 9001 sertifikasına yeni sahip olan THI Türkiye, FDA sertifikalı olma sürecini tamamlayarak ABD gibi yeni pazarların özel taleplerini karşılamak için yenilikçi cerrahi başlıklar üretmeyi planlıyor. Ar-Ge projelerini daha da hızlandırmak ve genişletmek isteyen THI Medikal, Vivi kaskları için yeni pazarların artan talebini karşılamak için Avusturya fabrikasın destekleyecek. THI Medikal, 2017 yılından bu yana dünya çapında pek çok inovasyonödülünü de alma başarısı gösterdi.