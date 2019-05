İzmir’i dünya markası yapmaya hazırlanıyor!

gazeteekonomi özel - Ve İzmir dünya markası olmak için düğmeye basıyor… Seçim çalışmalarında bu konuda adım atacağını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Marka çalışması için tanıtım şart. Lobi faaliyet yürütmek gerekiyor. Bunun için ilk işimiz Brüksel’de ofis açmak olacak. Ardından New York ve Çin’in bir kentinde ofis açmak için çalışma başlatacağız” dedi.



Bu ofislerin İzmir’i bir dünya markası yapmak için ilk adımlar olduğunu söyleyen Soyer şöyle devam etti:



“Günümüzde artık kentler yarışıyor. Ekonomiyi kentler belirliyor. Kent diplomasisi diye bir olgu var. İzmir’de üretilen, İzmir’e ait olan her şey daha değerli olmalı. Bunun için markalaşması gerekiyor. Biz bu yola çıktık. Çok somut bir örnek var. İtalya’nın her yerinde şarap üretiliyor. Ama Toskana’da üretilenler daha değerli. Çünkü orası marka. İzmir’in değerini bütün dünyaya anlatacağız.”



İzmir’in dünyanın en bereketli topraklarına sahip olduğunu vurgulayan Başkan Tunç Soyer, “Bu bereketi markaları ürünlere dönüştürmeliyiz. Antalya 18 milyon turist alıyor biz 500 bin olacak şey değil. Tarih, var deniz var. Doğal güzellik var. Her şey var. Eksiğimiz tanıtım” değerlendirmesi yaptı.



Şu anda İzmir’in resmini çekmek için bütün kuruluşlardan bilgi aldığını söyleyen Soyer, İzmir-Selanik arasında yapılması planlanan gemi seferleri konusunda çok önemli bir adım atıldığını duyurdu. Soyer teknoloji vadisi için de çalışmaların başladığını kaydetti.