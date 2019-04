İzmirli Boyoz Dünya lezzeti oldu

Smyrna Boyoz'un 4 yeni lezzeti ise gastronomi dünyasından 5 yıldız birden aldı. Mim Grup Ceo'su Musa Turan, “Bir kültür mirası olan boyozumuz İzmir'den dünyaya açıldı” dedi.

1492’de İspanya’dan göç ederek İzmir’e yerleşen Sefaradların kültürel mirası olarak bugüne kadar lezzet yolcuğuna devam eden İzmir boyozu, Mim Grup Ceo'su Musa Turan'ın girişimiyle dünya ligine çıktı. 2014 yılında İzmir'in eski ismi “Smyrna” ve İzmir'in eski tadı “Boyoz”u “Smyrna Boyoz” adıyla Amerika'ya ihraç etti. “İzmir'in eski adı, eşsiz tadı” sloganıyla üretilen Smyrna Boyoz'a kısa süre sonra Yunanistan pazarı da büyük ilgi gösterdi.500 yıllık geleneğin ürünü boyoz, iki yıl önce Coğrafi İşaret tescili alarak Smyrna Boyoz markası ile, Gaziemir'deki 1000 metrekarelik alanda aylık 680 bin üretim kapasitesine sahip tesiste “Kültür Mirası”na yeni bir yol haritası çizdi. Önce boyozun lezzeti AR-GE çalışmalarıyla çeşitlendirildi. Yüzde 100 el yapımı olarak sadenin yanında ıspanaklı, köz patlıcanlı, zeytinli, beyaz peynirli, labneli, tatlı tahinli, bitter çikolatalı lezzetleriyle boyoz burger ve boyoz pizza satışa sunuldu.SwissOtel Büyük Efes'te dün düzenlenen lansmanda ise Smyrna Boyoz'un yeni çeşitleri, gastronomi ve iş dünyasının ünlü isimlerinin beğenisine boyozusunuldu. Karamelli, Hindistan cevizli, Hindistan cevizli-bitter çikolatalı, incirli, elma-tarçınlı, zahterli-labneli, çilekli-labneli, frambuazlı-labneli, misket limonlu ve antep fıstıklı boyozlar tam not aldı. Lansmanda ayrıca boyozun tarihsel yolcuğunu anlatan animasyon filmi gösterildi. Smyrna Boyozun yalnızca bir lezzet olmadığını özellikle “kültür mirası” yapısıyla büyük önem taşıdığını söyleyen Turan, “O yüzden tüm üretim aşamasını, bu mirası gelecek kuşaklara taşıyacak şekilde yapılandırdık” dedi. Şu an için Amerika ile başlayan ihracatın Avrupa'da 6 ülkeye ulaştığını, üretim kapasitesinin ise yıllık 3.3 milyon barajını aştığını söyleyen Turan, “Üretimin 3 milyon 31 bin adeti ise satıştan oluşuyor” dedi.Türkiye'de çeşitli büyük marketlerde boyozu donuk olarak satışa sunduklarını, önümüzdeki yıl ise 81 ildeki süpermarketler aracılığıyla Smyrna Boyoz'un her eve ulaşacağını belirten Turan şöyle devam etti: “Boyozda her ülkenin kendine has tadını yakalayarak dünyadaki metropol kentlerde var olmak istiyoruz. Hedefimiz önce Avrupa'da ve Amerika'da büyümek, daha sonra Çin'e kadar gitmek. Bu sadece bir lezzet değil, kültür hareketi. Kruvasan da aynı toprakların kültürü ama bugün Fransız ürünü olarak biliniyor. Boyozumuza sahip çıkmak işte bu yüzden çok önemli"Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 eğitim yılında gıda teknolojisi ile yiyecek-içecek hizmetleri bölümlerinin ders kitaplarına, boyozun da içinde bulunduğu Coğrafi İşaretler ve Türk Mutfağı başlıklarını ekledi. Bu alanlarda eğitim gören 65 bin öğrenci boyozla ilgili tüm ayrıntıları öğrenecek. Turan, “Ders kitaplarına giren, 4.5 milyon İzmirlinin tamamının sevdiği bir lezzeti artık tüm dünya biliyor. Boyoz severler artık gittikleri yerde İzmir kültürünü hissedecek, İzmir lezzetini bulabilecek” dedi.