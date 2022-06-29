İzmit'e İyilik Şenliği'ne bekleniyorsunuz

Kocaeli’nin doğa ve insan dostu topluluğu İzmit Çarşısı, ekolojik ve sosyal açıdan adil olmaya niyetli üreticilerle, onlardan alışveriş yapmayı tercih eden ‘türetici’leri buluşturmaya devam ediyor.

Çevreye ve insana saygılı üretim yapmak isteyen üreticileri bünyesine katarak her geçen gün büyüyen İzmit Çarşısı’nın 2. İyilik Şenliği, 2-3 Temmuz tarihlerinde İzmit Cumhuriyet Parkı’nda düzenlenecek.

2. İyilik Şenliği yine dopdolu geçecek

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Good4Trust ile işbirliği içerisinde yürütülen İzmit Çarşısı’nda gıdadan el emeği ürünlere kadar birçok kategoride seçenek yer alıyor. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve Good4Trust Kurucu ve Kışkırtıcısı Dr. Uygar Özesmi’nin katılımıyla gerçekleşecek 2. İyilik Şenliği’nde İzmit Çarşısı üreticilerinin lezzetli tadım etkinlikleri ve stantları yer alacak. Şenlik kapsamında panel, söyleşi, ücretsiz atölyeler, canlı müzik performansları ve yoga etkinliği düzenlenecek. Çocuklu aileler ise, çocuklar için kurulacak alanda keyifli bir gün geçirebilecek.

Sürdürülebilir bir şenlik!

İyilik Şenliği’nin sürdürülebilir bir etkinlik olması için şenlik alanında pet şişelerde su satılmayacak. Bunun yerine katılımcılar, su sebillerinden ücretsiz olarak geri dönüştürülmüş karton bardaklarla su ihtiyacını karşılayabilecek. Şenlikte Dr. Uygar Özesmi ve İklim Aktivisti Selin Gören’in katılımıyla ‘Türetim Ekonomisi ve Gezegenin Geleceği’ başlığında bir panel gerçekleşecek. Ayrıca ünlü şef Ayşegül Özdemir ile Atıksız Mutfak Pratikleri söyleşisi yapılacak.

TAP Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği’nin ‘Pil Adam’ maskotu çocukları bilinçlendirmek amacıyla şenlik alanında yer alacak. Şenlik katılımcılarına şeffaf atık pil toplama kutuları hediye edilecek.

Gezegenin geleceği ve yeryüzündeki tüm canlılar için iyiliği çoğaltmak isteyenler, 2-3 Temmuz’da İzmit Çarşısı 2. İyilik Şenliği'nde bir araya gelecek. Etkinlik hakkında detaylı bilgi almak ve gelişmelerden haberdar olmak için İzmit Çarşısı sosyal medya hesapları takip edilebilir.