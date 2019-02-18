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Kadıköy Çevre Festivali'ne başvurular başladı

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kadıköy Çevre Festivali'nin son başvuru tarihi 11 Mart 2019.

Kadıköy Çevre Festivali'ne başvurular başladı
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Doğaya duyarlı ve farkındalık oluşturmak isteyen tüm demokratik kitle örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının, platform ve inisiyatiflerin katılımına açık olan Kadıköy  Çevre Festivali’ne başvurular başladı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivale son başvuru tarihi 11 Mart 2019.

İlki 2017 yılında düzenlenen ve her yıl yaklaşık 20 bin kişinin ziyaret ettiği festival bu yıl da Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda yapılacak. 24 – 26 Mayıs 2019 tarihlerinde 3 gün boyunca sürecek çevre festivali, doğayı odağına alan tüm bileşenleri bir kez daha bir araya getiriyor.

Katılımcı kurumların stantları ile yer aldığı festival programı yine katılımcılarla birlikte oluşturuluyor. “Kentte Ekolojik Yaşam” temasının öne çıkarılacağı festivalde atölye, söyleşi, tiyatro, film gösterimi, kitap okuma, drama, sergi, konser gibi herkesin ilgisini çekebilecek çok sayıda etkinlik yer alıyor.

Festivalde stant açmak, etkinlik düzenlemek (atölyeler, konserler, paneller, tiyatrolar, doğa gözlemleri gibi ) isteyen herkesin http://cevrefestivali.kadikoy.bel.tr/ adresindeki başvuru formunu doldurması yeterli. Başvuru için son tarih 11 Mart 2019.
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