Kadınlara sosyal ve siyasi haklar verildi

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Cumhuriyet bayramı dolayısıyla bir açıklama yaptı. İşte o açıklama:

Onun liderliğinde bu hedefe doğru ilerleyen ülkemiz birçok ilklere de imza attı. İnanç özgürlüğünü güvence altına alan laiklik benimsendi. Kadınlara sosyal ve siyasi hakları verildi. Eğitim, hukuk ve adalet kurumlarımız, demokrasimiz gelişti. Akıl ve bilimin rehberliğindeki Türkiye sosyal ve ekonomik açıdan hızlı ve kapsamlı bir kalkınma sürecine girdi. Ne yazık ki, bu ivmenin hızı zaman içinde bir hayli yavaşladı.

İki yıl sonra, 2023’te, yüzüncü yaşını kutlayacak olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünkü tablosunu çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma hedefi açısından değerlendirdiğimizde, istediğimiz noktada olmadığımızı açık bir şekilde görmekteyiz.

Dünya 21’inci yüzyılın ilk çeyreğinin sonuna yaklaşırken, çağdaş uygarlığın temelini oluşturan toplumsal cinsiyet eşitliği ülkemizde hâlâ sağlanabilmiş değildir. Kadınlar ekonomide, sosyal yaşamda ve siyasette, erkeklerle eşit koşullarda temsil edilemiyor ve yer alamıyorlar. Hukukun verdiği haklarından pratikte etkin bir şekilde yararlanamıyorlar. Psikolojik ve fiziksel şiddetten yeterince korunamıyorlar. Özellikle Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ndeki imzasını resmen geri çekmesinden sonra doğan boşluk doldurulamıyor.

Bütün bunların sonucunda, Türkiye kadınların, bir başka ifade ile nüfusunun yarısının enerjisinden, aklından ve potansiyelinden yararlanamıyor. Ulus olarak 1923’te başladığımız bu uzun yürüyüşe neredeyse bir ayağımız zincirlenmiş bir şekilde devam etmek zorunda kalıyoruz.

Bugün kadınlar ülkemizde mevcut, cinsiyet ayrımına dayalı erkek egemen kültürü değiştirmek ve hayatın her alanında kadının güçlenmesini sağlamak için azimle çalışıyor. Bu mücadelenin ekonomide, sosyal yaşamda ve siyasette toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen, ayrımcı kültürün yerine cinsiyet eşitliğine dayalı bir toplumsal kültürü egemen kılmayı hedefleyen devlet politikalarıyla desteklenmesi hayati önem taşıyor. Kadın ve erkeğin her alanda omuz omuza çalışmadığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin hem hukuksal hem de fiili düzeyde sağlanamadığı bir ülkede çağdaş uygarlığın yükselmesi mümkün değildir.

Ülkemizin çağdaşlık yolundaki yürüyüşünün her zaman en ön saflarında yer alan kadınlar mevcut olumsuz tabloyu değiştirmekte kararlıdır. Zorluklardan, sıkıntılardan, şiddetten yılmadan yolumuza devam edeceğiz. Kadınların başarısı Türkiye’nin başarısı ve parlak geleceği olacaktır.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ülkemizde kadın girişimciliğinin yaygınlaştırılması için çalışmayı ve kadının ekonomik ve sosyal güçlenmesini desteklemeyi kararlılıkla sürdürecektir. En büyük temennimiz Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıldönümünde, ülke olarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bugün olduğumuz yerden çok daha iyi bir noktaya ulaşmaktır.