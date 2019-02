“Kadınların iş gücüne ilave katılımında Avrupa'da birinciyiz“

KOCAELİ (AA) - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye, şu anda kadın istihdamı konusunda Avrupa ülkelerinin birçoğunu geride bırakmış durumda. Son 10 yılda kadınlarımızın iş gücüne ilave katılımı konusunda Avrupa'da birinci sıradayız." dedi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi AntikKapı Restoran'da düzenlenen, KOSGEB'ten destek alan kadın girişimciler buluşmasına katılan Selçuk, kadınların aslında Anadolu'da emeğin, alın terinin, fedakarlığın ve cömertliğin adı olduğunu söyledi.



Kadının her zaman çalıştığını, ürettiğini dile getiren Selçuk, şöyle konuştu:

"Kadının istihdam edilmesi farklı bir şey ama Anadolu'da kadın her zaman tarlada, bağda, ailede, evin içinde veya dışında esasında kendi kadim kültürümüzden gelen gelenekler doğrultusunda bizim kadınlarımız her daim çalıştı, her daim üretti. Kadınların ekonomik fırsatlara erişiminin sağlanması ve kadın girişimcilerin desteklenmesi de ekonomimizin daha sürdürülebilir boyutlara ulaşması açısından önemli. O yüzden kadınların girişimci ruhunu çalışma hayatına katılımını önemsiyor ve destekliyoruz. Bunun için gerekli mevzuat değişikliklerini sağlamaya da gayret ediyoruz."

Selçuk, girişimcileri güçlendirmek ve dünya ile bütünleştirmek için bazı çalışmalar yaptıklarını, projeler geliştirdiklerini ve daha destekleyici teşvikler sağlamaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Son 16 yılda biz kadınlar söz konusu olduğunda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, onun vizyonuyla, onun bizlere verdiği destekle kadınlarımızın önünü açmak için her türlü çabayı gösterdik ve bugün buralardayız. Yasal alt yapıyı güçlendirdik, teşvik alt yapımızı geliştirdik ve Türkiye şu anda kadın istihdamı konusunda Avrupa ülkelerinin birçoğunu geride bırakmış durumda. Son 10 yılda kadınlarımızın iş gücüne ilave katılımı konusunda Avrupa'da birinci sıradayız." diye konuştu.

İŞKUR'un düzenlediği aktif iş gücü programlarında da en fazla yararlanan grupların başında kadınların geldiğine işaret eden Selçuk, KOSGEB desteklerinde 2009'dan beri girişimcilik eğitim programlarından yaklaşık 400 bin kişinin yararlandığını ve bunların yarısını kadınların oluşturduğunu vurguladı.



Kocaeli'de 11 bin kadına eğitim verildiğini belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Tüm bu çalışmalarımızın karşılığında sizlerin gülümseyen yüzlerinizi görmek beni mutlu ediyor. Biz sadece çalışma hayatına katılımı değil aynı zamanda toplumda kadının en önemli görevlerinden birisi aileyi bir arada tutabilmesini de önemsiyoruz. Sizlere bu anlamda da çok güveniyoruz. Kadınlarımıza sağladığımız imkanlar sayesinde kadın girişimcilerimizin sayısı git gide artıyor ve bu da bizi mutlu ediyor."



Konuşmaların ardından Selçuk, girişimci kadınlarla basına kapalı toplantı yaptı.

Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın ve diğer protokol üyeleri katıldı.

- Şehit ailelerine ziyaret

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1995 yılında Şırnak'ta şehit olan jandarma er Cemil Fidan'ın, Topçular Mahallesi'nde yaşayan annesi Meyrem Fidan'ı ziyaret etti.

Selçuk, daha sonra 2015'te Siirt'te şehit olan jandarma er Emre Kaan Arlı'nın babası Şaban Arlı ile Yenikent Mahallesi'ndeki evinde görüştü.

Bakan Selçuk, kara kalemle çizdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan portresiyle tanınan doğuştan serebral palsi hastası Gülşah Yağmur Yazıcı'yı da Derince ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Ziyaretler, basına kapalı gerçekleştirildi.