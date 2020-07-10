Kahvaltılıkları o pazarlayacak

Burçin Alev Ekşi Nestlé Kahvaltılık Gevrekler İş Birimi Genel Müdürlüğü görevine atandı. 2018’dan bu yana NESCAFÉ Çatı Marka ve Karışımlar Kategorisinden Sorumlu Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Burçin Alev Ekşi, 1 Temmuz 2020 itibarıyla Nestlé Kahvaltılık Gevrekler İş Birimi‘nin yeni genel müdürü oldu.

2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan Burçin Alev Ekşi, Nestlé Türkiye’deki kariyerine 2008’de NESCAFÉ 3ü1 Arada Marka Müdürü olarak başladı. 2016 yılına kadar İçecekler İş Birimi’nde çeşitli görevler yürüttükten sonra NESCAFÉ Pazarlama ve İletişim Müdürü olarak görev aldı. Satış, pazarlama, araştırma alanlarında 17 yıllık deneyime sahip Ekşi, 2017 yılında Tüketici İletişimi ve Pazarlama Araştırmaları Müdürlüğü görevine getirildi ve tüm Nestlé markalarının iletişim stratejilerinin geliştirilmesine, stratejilere uygun olarak iletişim kampanyalarının oluşturulmasına ve sinerji yaratılmasına destek oldu. 2018 yılında NESCAFÉ Çatı Marka ve Karışımlar Kategorisinden Sorumlu Pazarlama Direktörü görevine getirilerek İçecekler İş Birimi’ne geri dönen Ekşi, 1 Temmuz 2020 itibariyle Nestlé Kahvaltılık Gevrekler İş Birimi Genel Müdürü olarak yeni görevine başladı.