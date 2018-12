Kahve bahane, yanında pikan ceviziyle şahane!

Bir fincanının 40 yıl hatırı olan Türk kahvesi her derde deva. Sevincimizde, kederimizde, bekleyişlerimizde hep baş kahraman. “Gel bir kahve içelim” deriz her muhabbet öncesi. Bu öyle bir gelenek ki; her yıl 5 Aralık günü kokusuyla, tadıyla tüm dünya tarafından kabul görmüş Türk Kahvesi günü kutlanıyor. 17. yüzyıldan beri sevilerek tüketilen, ülkemizin sembolü haline gelen Türk Kahvesinin faydaları da yadsınamaz. Özellikle son yıllarda kahve yanı lezzetlerin en çok ilgi çekenlerinden pikan ceviziyse içeriğinde bulunan A-C-E vitaminleri ve yüksek antioksidan miktarıyla sağlıklı atıştırmalıkların başında geliyor. Her gün bir avuç tüketildiğinde içerdiği E vitamini sayesinde özellikle kalp krizi, felç gibi hastalıklara karşı koruyucu, diyabet riskini azaltıcı ve bağışıklık sistemini de güçlendirici etkisi bulunan pikan cevizi Türk Kahvesinin yanına da çok yakışıyor.



Boşuna dememişler “dünyanın en güzel icatlarından bir tanesi taze kahve kokusudur” diye. Haydi afiyetle.