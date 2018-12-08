banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon 155 dünya Bursa hasan
Doğadan’a ödül
Doğadan’a ödül
Yerli ve milli üretim
Yerli ve milli üretim
Beko'dan yeni seri
Beko'dan yeni seri
Soğan fiyati açıklaması
Soğan fiyati açıklaması
Temelleri sağlam
Temelleri sağlam

Kahve bahane, yanında pikan ceviziyle şahane!

Malum, “bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var”. Yüzyıllardır böyle gelmiş, böyle gider. Bugün Türk kahvesi günü. Hadi en kallavisinden bir fincan kahve, yanında da pikan ceviziyle hepimize afiyet olsun.

Kahve bahane, yanında pikan ceviziyle şahane!
banner17

Bir fincanının 40 yıl hatırı olan Türk kahvesi her derde deva. Sevincimizde, kederimizde, bekleyişlerimizde hep baş kahraman. “Gel bir kahve içelim” deriz her muhabbet öncesi. Bu öyle bir gelenek ki; her yıl 5 Aralık günü kokusuyla, tadıyla tüm dünya tarafından kabul görmüş Türk Kahvesi günü kutlanıyor. 17. yüzyıldan beri sevilerek tüketilen, ülkemizin sembolü haline gelen Türk Kahvesinin faydaları da yadsınamaz. Özellikle son yıllarda kahve yanı lezzetlerin en çok ilgi çekenlerinden pikan ceviziyse içeriğinde bulunan A-C-E vitaminleri ve yüksek antioksidan miktarıyla sağlıklı atıştırmalıkların başında geliyor. Her gün bir avuç tüketildiğinde içerdiği E vitamini sayesinde özellikle kalp krizi, felç gibi hastalıklara karşı koruyucu, diyabet riskini azaltıcı ve bağışıklık sistemini de güçlendirici etkisi bulunan pikan cevizi Türk Kahvesinin yanına da çok yakışıyor.

Boşuna dememişler “dünyanın en güzel icatlarından bir tanesi taze kahve kokusudur” diye. Haydi afiyetle.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
PikanceviziKahve
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1