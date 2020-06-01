Kamil Koç yeniden yola çıkıyor

Karayolu yolcu taşımacılığının lider ve yenilikçi firması Kâmil Koç 2 Haziran’dan itibaren seferlerine yeniden başlıyor ve yolcularıyla buluşuyor!.. Türkiye’nin en çok yolcu taşıyan köklü karayolu firması Kamil Koç, Türkiye ve dünyada Covid-19 salgını nedeniyle verilen zorunlu molanın ardından yeniden yola çıkıyor. Yola çıkarken, seferlerimizde yolcularımız ve onlara hizmet edecek olan personelimizin sağlığı için bütün önlemleri alıyoruz.

Kamil Koç seyahat yasaklarının kalkmasıyla tüm Türkiye’de yeniden yolcularıyla buluşuyor, herkesi sevdiklerine kavuşturmak için yeniden yola çıkıyor. Covid-19 salgını nedeniyle verilen zorunlu molanın ardından yeniden yollara dönen Kamil Koç tüm gücüyle yine herkesi sevdiklerine ulaştırmaya devam edecek.

Kamil Koç Genel Müdürü Kadir Boysan, önümüzdeki dönemde en önemli önceliklerinin “yolcuların ve personelin sağlığı” olduğunu söyledi. Boysan, “önceliğimiz yolcularımızın seyahatlerini sağlık içerisinde yapmalarıdır. Bu amaçla yeniden yola çıktığımız bugün, Bilim Kurulu’nun kararları ve yönlendirmelerini harfiyen uyguluyoruz” dedi. Kamil Koç Genel Müdürü Boysan, alınan bazı önlemleri şöyle sıraladı:

MASKE: Tüm çalışanlarımız ve yolcularımız seferler sırasında maske takacaklardır. SOSYAL MESAFE: Otobüste sosyal mesafeye uygun olarak 50% kapasite ile yolcu alınacaktır.

TEMİZLİK: Her otobüs düzenli olarak dezenfekte edilecek, yazıhane ve ofislerimizde el antiseptiği bulundurulacaktır.

HES KODU UYGULAMASI: Covid-19 koronavirüs salgın önleme tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen "Hayat Eve Sığar" projesine uygun olarak, başta personelimiz olmak üzere tüm yolcularımızdan otobüs bileti satın alım işlemleri sırasında ve seyahat öncesi kişiye özel üretilen HES (Hayat Eve Sığar) Kodu istenilecektir.

“Bütün bu önlemlere ek olarak, başta kaptanlarımız ve kabin memurlarımız olmak üzere tüm personelimiz, alınması gereken sağlık önlemleri ve hijyen kuralları ile ilgili bilgilendirildi. Tüm personelimiz otobüslerimizde gerekli temizlik için öz veriyle çalışacak. Yolcularımızla birlikte bu kuralları uygulayarak, süreci en güzel şekilde atlatacağımıza inanıyoruz. Kamil Koç olarak yolcularımızın sağlığı için her türlü tedbiri aldık.”

Aşağıdaki önlemler bütün seferlerimizde uygulanacaktır:

• Yolcularımızın, kabin memurlarımızın ve şoförlerimizin yolculuk boyunca maske takmaları gerekmektedir.

• Yolcularımızın, vücut ısı değerleri hem kalkış öncesi ve gerekirse de sonrasından temassız cihazlarla kontrol edilecektir.

• Sosyal Mesafeyi korumak için getirilen zorunluluk gereği otobüslere koltuk kapasitesinin %50’si kadar yolcu kabul edilmektedir.

• Her otobüsümüzde sıvı dezenfektan bulunmaktadır. Yolcularımız otobüse biniş-iniş yaparken faydalanabilecektir.

• Seyahat boyunca yolcularımıza kolonya ikram edilecektir.

Ayrıca, otobüslerimiz her yolculuk öncesi ve sonrası havalandırılıyor, her sefer öncesi otobüs içinde temas edilen tüm yüzeyler dezenfektan ürünleriyle ve tek kullanımlık bezle temizleniyor. Dezenfektan kimyasalları özel sprey tabancalarla otobüs içi, bagaj alanı ve terminallerde temas edilen tüm alanlara uygulanıyor. Yolcularımızla buluşurken ikramları da unutmadık. Tüm ikram ürünlerimiz tek kullanımlık ve kapalı ambalajlarıyla kutularda muhafaza ediliyor ve servis ediliyor. Yeniden tüm gücümüzle yollarda olduğumuz için çok heyecanlıyız. Bu süreçte bizi sabırla bekleyen milyonlarca yolcumuza teşekkür ederiz.

Kamil Koç hakkında:

1926 yılında kurulan Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş. Türkiye’nin ilk karayolu yolcu taşıma şirketi olarak 94 yıldır faaliyetlerine devam etmektedir. Kurucusu Kâmil Koç’un müşteri memnuniyeti ve iş ahlâkı ilkeleri ışığında sektöründe lider ve öncü olmaya devam etmektedir.

Kâmil Koç bugün tüm yurda yayılmış 600’ü aşan bilet satış noktası ile Türkiye’nin her bölgesinde erişilebilir bir marka konumundadır. 1000 araçtan fazla genç filosu sayesinde yolcularına güvenilir ve konforlu seyahatler sunmaktadır. Kurum misyonu olarak her zaman yolcu memnuniyetini ön planda tutmakta ve sektöre hizmet standardı belirleme konusunda öncü olmaktadır. Türkiye’nin şehirlerarası yolcu taşımacılığına sayısız ilkler ve yenilikler kazandırmıştır. 94 yıllık tecrübe ile günümüz yolcu ihtiyaçlarını doğru anlamakta ve yolcu memnuniyeti için personel ve donanım açısından yüksek bir hizmet kalitesi sunmaktadır.