Karanlığı kadın sesi aydınlatır

Ankara Arena Spor Salonu’nda binlerce kadının katılımı ile gerçekleşen CHP’ni Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması yapılan konuşmalar ve sahnede yer alan sloganları dikkat çekti.

“Kadınım, hakkım var. Yaşam benim, seçim benim. Ben Seçerim” sloganlarının gündeme getirildiği etkinlikte seçilmiş kadınlar ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler konuşmalar yaptı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse’nin açılışta "Biz kadınlar isyanımızla büyüyüp, kararlılığımızla kazanacağız. Biz kadınız, direnişin ta kendisiyiz. Kadın gülüşlerimiz özgürleşinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz" sözleri ile başlayan etkinliğe şehit annesi Pakize Alp Akbaba’nın konuşması çok etkileyici bulundu.

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli’nin “karanlığı kadınlar aydınlatacak” diye başladığı konuşması büyük alkış aldı. Başkan Handan Toprak Benli konuşmasında şu noktaların altını çizdi:

“Karanlıkta, kendinizi en güvensiz bulduğunuz anda bir kadın sesi duyduğunuzda bütün endişelerin ortadan kalkar. Yani kadın sesi, kadınların mücadelesi karanlıkları, endişeleri ortadan kaldırmanın en etkili yoludur.”

Etkinlikte Gezi olayları sırasında hayatını kaybeden Ahmet Atakan'ın annesi Emsal Atakan ve İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü Nazan Moroğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da konuşma yaptılar.

Ay yıldız şeklindeki sahne tasarımı ve türküleri ile Binbir Çiçek Kadın Korosu, Ankara Üniversitesi Dans Araştırmaları Kültür ve Sanat Topluluğu ile Çankaya Belediyesi HOY-TUR halk oyunları ekipleri gösteri sundu.



