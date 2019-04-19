Kayseri turizmi, Ortadoğu’ya açılıyor

Kayseri’nin, Ortadoğu ve Körfez ülkelerinden daha fazla pay almasını hedeflediklerini kaydeden Radisson Blu Hotel Kayseri Satış ve Pazarlama Direktörü Menderes Karaküçük, geçtiğimiz günlerde Radisson Blu Hotel Kayseri ve Türk Hava Yolları’nın işbirliği ile Ortadoğu bölgesinin önemli acentelerinden oluşan bir grubu Kayseri’de ağırladıklarını söyledi.



Bölgenin turistik potansiyeli anlatıldı



Organizasyon hakkında bilgi veren Menderes Karaküçük, konuşmasına şöyle devam etti:







“Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Filistin’den Arap acentelerinin ağırlandığı gezide, Erciyes Kayak Merkezi ve Kayseri’nin tarihi değerleri ile birlikte Kapadokya gezilerek, bölgemizin turistik potansiyeli hakkında bilgiler verildi. Acente yetkilileri, bölgeden çok etkilendiklerini ve Arap turistlerin de ilgisini çekecek güzellikler sunduğunu belirtirken, Kayseri’yi Ortadoğu pazarında tanıtmak için hazır olduklarını ifade ettiler. Ortadoğulu acenteler, Kayseri’nin hem Erciyes Kayak Merkezi, hem de Kapadokya gibi iki önemli destinasyonu birlikte sunulmasının yanında, Erciyes Kayak Merkezi’nin gelişmiş teknik imkanlarının ve kalitesinin de bölgeyi Ortadoğu pazarının favori destinasyonlarından biri haline getirmek için kolaylaştırıcı etkenler olduğunu belirttiler” ded