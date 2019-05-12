Kent halkına iklim için eylem çağrısı Dünyada 9400 kentin iklim için harekete geçmesine karşın Türkiye’de iklim eylem planına sahip sadece yedi büyükşehir belediyesi var. Türkiye’deki kentler de iklim liderliğine oynayabilir’ diyen 350 Türkiye ‘İklim için kentler’ kampanyası başlattı.

Türkiye’de iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimleri harekete geçmeye davet eden 350 Türkiye tarafından yürütülen İklim için Kentler kampanyası bugün başladı. Kampanyayla birlikte yayımlanan İklim için Kentler: Yerel Yönetimlerde İklim Eylem Planı rehberine göre Avrupa Birliği’ndeki 885 kentin ⅔’ü salım azaltım ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum çalışması yapıyor.



Dünyada iklim değişikliğiyle mücadele için çalışan 9400 kent, 20 bin civarında projeyi hayata geçiriyor. Türkiye’de ise henüz iklim eylem planını hazır yedi büyükşehir belediyesi var. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2022’ye kadar tüm büyükşehir belediyelerinin iklim eylem planlarını oluşturacaklarını öngörüyor.



İklim değişikliğine karşı ulusal boyutta atılacak somut adımların yanı sıra yerel yönetimleri de sorumluluk almaya çağıran kampanya, yerel yönetimlerin şu an içinde bulunduğu altı aylık stratejik planlama döneminde iklim değişikliğine karşı somut taahhütler vermesini ve iklim eylem planlarını oluşturmasını amaçlıyor.



Belediyeler gecikti



Salt Galata’da Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği ile 350 Türkiye’nin ev sahipliğinde önceki gün gerçekleşen kampanya lansmanı kapsamında “İklim Değişikliği Eylem Planları” paneli düzenlenmişti. Burada konuşan Dr. Barış Gencer Baykan, yerel yönetimlerin iklim değişikliğine karşı harekete geçmesi için stratejik planlama döneminin önemine dikkat çekerek, Türkiye’de belediyelerin bu konuda geciktiğini ancak hala atabilecekleri adımlar olduğunu vurguladı. Baykan, belediyelerin iklim değişikliği ile mücadelede özellikle kentleri fosil yakıtlardan arındırma ve yenilenebilir enerji üretme konusunda adımlar atması gerektiğini belirtti.



Katılımcılık önemli



Panel konuşmacılarından ve kampanyanın “İklim için Kentler: Yerel Yönetimlerde İklim Eylem Planı” rehberininin yazarı Dr. Baran Alp Uncu da iklim eylem planlarının, kentlilerin taleplerini karşılayacak şekilde katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmasının öneminin altını çizdi.



350 Türkiye’den Efe Baysal ise, “İklim için Kentler”in asıl amacının iklim hareketinin sesini yerelden yükseltmek olduğunu belirtti. Nasıl bir gezegende yaşayacağımızı adil, eşitlikçi, iklim dostu kentleri nasıl kuracağımızla ilgili olduğunu belirten Baysal, tüm kentlileri aktif yurttaş olmaya çağırdı ve yerel yönetimlerinden iklim için harekete geçmelerini talep etmeye davet etti.



Kentlerde yenilenebilir enerji dönüşümü başlamalı



Kampanya kapsamında yerel yönetimlere yol göstermesi amacıyla hazırlanan rehbere göre, küresel ölçekte kentler doğal kaynak tüketiminin %75’inden, birincil enerji kullanımının %60 ila %75’inden ve karbondioksit salımlarının %70’inden sorumlu. Küresel ısınmayı ortalama 1,5 °C sınırında tutabilmek için, 2050 yılına kadar kentlerde binalardan kaynaklı sera gazı salımlarının bugünkü seviyesinin %80 – %90 altına çekilmesi, toplam elektrik üretiminin en az %75 – %80’inin yenilenebilir enerji yoluyla elde edilmesi ve ulaşımda enerji kullanımının en az %30 azaltılması gerekiyor. AB’de bulunan 885 kentin ⅔’ü de bu yönde adım atmak için salım azaltım ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı uyum çalışmalarında bulunuyor. Küresel ölçekte ise 9400 kent, halen 20 bin civarında iklim dostu projeyi hayata geçiriyor.



Rehber aynı zamanda, hem dünyadan hem Türkiye’den örneklerle iklim değişikliğiyle mücadelede belediyelerin iklim eylem planının adım adım nasıl katılımcı bir şekilde hazırlanabileceğini anlatıyor.