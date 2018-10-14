Kentlerde arıtılmış suyun geri kullanımı gerekli olacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 11-13 Ekim 2018 tarihleri arasında İSTSU – İstanbul Su Kongresi ve Fuarı düzenlendi

İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 11 Ekim de başlayan kongredeki oturumlarda , su ve atık su alanında uzman 30 konuşmacı "Su Yönetimi ve Arıtma Teknolojileri", "Atık Su Arıtma ve Yeniden Kullanım", "Kazısız Teknolojiler ve Altyapı Rehabilitasyonu", "Çamur Yönetimi", "Su Endüstrisi ve Endüstri 4.0" olmak üzere 5 ana konu başlığında sunumlar yaptılar.

Ayrıca, etkinlik kapsamında "Tarihi Su Yapıları" temalı akademik oturumlarda da 25 akademisyen tarafından bildiri sunumu yapıldı. Bu oturumlarda Türkiye’nin kültürel, mimari ve tarihsel açıdan ulusal zenginliği olan tarihi su yapıları ele aldı.

Su Politikaları Derneği Hidropolitik Akademi Başkanı Dursun Yıldız da Kongrenin İlk Günü ilk oturumda ” Çevre sağlığını öne çıkartan bir sunum yaptı.

Sunumunda büyük kentlere olan göçün artmakta olduğunu belirten Yıldız, "2050 yılında Dünya nüfusunun yaklaşık %70’i kentlerde yaşayacak .İklim değişimini de dikkate alırsak bu yüzyılda kentsel su yönetiminin işi çok zor olacak" dedi.

İstanbul’un su temini konusunda hem şanslı hem de şanssız olduğunu da belirten Yıldız, "şanssızlığı yakın çevresinde İstanbul’a yetecek büyüklükte su havzası yok. Şanslı tarafı ise su temini konusunda Melen Barajı devreye girdikten sonra çok rahatlayacak."

İstanbul’da Biyolojik arıtma yapılan atık suyun yaklaşık %5’i geri kazanılıyor ve sanayi tesislerinde ,park ve bahçelerde kullanılıyor

Sunumunda su temini ve çevre sağlığı kavramlarının birlikte ele alınması gerektiğine vurgu yapan Yıldız," doğadan aldığımız suyu yine doğaya temiz olarak bırakmak durumundayız. Bu nedenle sadece suyu temin etmek yetmiyor, kullanılan suyu arıtarak çevre sağlığını da dikkate almamız gerekiyor. Evsel kullanım suyunun yaklaşık dörtte biri tuvaletlerde kullanılıyor. 2017 yılında miktar olarak İstanbul’da Terkos ve Alibeyköy barajlarında biriktirilen kadar bir su, içmesuyu arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra tuvaletlerde kullanıldı. Bu su 2017 yılında faturalandırılmış su miktarının 170 milyon m3 üne karşılık geliyor.Bu suyun terfi merkezlerine basılması ve içme suyu kalitesinde arıtılması için harcanan yıllık enerji ise 90 milyon kWh olmuş"dedi.



Entegre kentsel su yönetiminde Mevcudu daha temiz ve verimli kullanmak ve kullanılmış suyun geri kazanımı ilkelerinin öne çıktığını belirten Yıldız, AB’de yaklaşık 1 milyar m3 kentsel atık su yeniden kullanılıyor,bu miktar arıtılan kentsel atık suyun %2,4’ü dedi.

Fazlası bulunmadıkça yüksek kalitedeki bir su, daha düşük kalitedeki suların yeterli olacağı maksatlar için kullanılmamalıdır”.diyen Yıldız, "Geri kazanım suyunun kullanımını yaygınlaştırmak İSKİ’nin stratejik hedefleri arasında yer alıyor. İstanbul’da Biyolojik arıtma yapılan atık suyun yaklaşık %5’i geri kazanılıyor ve sanayi tesislerinde ,park ve bahçelerde kullanılıyor.

Melen Barajının tamamlanmasıyla İstanbul’da uzun dönem boyunca su sorununun kalmayacağını belirten Yıldız ancak bu durum, su yönetimini arıtılan suyun yeniden kullanımı konusundaki stratejik hedeflerine ulaşılmasını engellememeli. Havza bazında entegre su yönetiminin uygulanması için uyarlanabilir su yönetimi stratejisi gerekli" dedi ve önerilerini sundu.

Öneriler bölümünde, "Su Yönetiminin kurumsal hafızası korunmalı, Su Temini ve Çevre Sağlığı kavramlarının birlikteliği toplumsal bilinç olarak yaygınlaştırılmalı, yeni su yönetimi stratejileri incelenmeli" diyen Yıldız, su temini ve çevre sağlığı yönetimi için sivil toplumun desteğine ihtiyaç var. Bunun için de sivil toplumun kurumsal yapısının güçlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.





