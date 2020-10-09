Kentlerin sorunları için proje üretecekler

Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek Türkiye’nin rekabet gücünü ve refah düzeyini yükseltmek adına çalışmalar yürüten Türkiye Kalite Derneği (KalDer), kentlerde yaşanan sorunlara çözüm üretmek adına üniversite öğrencileri ile belediyelerin ortaklaşa çalışmasını amaçlayan öncü bir çalışmaya imza attı. KalDer, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile yürüttüğü iş birliği kapsamında Türkiye’de bir ilke imza atarak üniversite öğrencilerinin katıldığı “Sürdürülebilir Kentleşme” konulu bir yarışma düzenledi. Yarışma süreci boyunca öğrencilere online eğitimler verildi. Yarışmanın kazananları ise TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği “Elektrikli Otobüslerin Şehir İçi Ulaşıma Entegre Edilmesi” ile Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği “Güvenli Şehirlerde Emniyetteyiz” projeleri oldu. Her iki projenin hayata geçirilmesi için de KalDer öncülüğünde Türkiye’deki 49 belediye ile görüşmeler başlatıldı.

Türkiye’nin rekabet gücünü ve refah düzeyini artırmak adına 30 yıldır çalışmalar yürüten Türkiye Kalite Derneği (KalDer), kentlerin sorunlarının çözümü için üniversite öğrencileri ile belediyelerin ortaklaşa çalışmasını amaçlayan örnek bir çalışma hayata geçirdi. Bu kapsamda KalDer, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile yürüttüğü iş birliği çerçevesince Türkiye’de bir ilke imza atarak üniversite öğrencilerinin katıldığı “Sürdürülebilir Kentleşme” konulu bir yarışma düzenledi. KalDer ve UNDP Accelerator Lab (Hızlandırma Laboratuvarı) iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya; KalDer’in üniversiteli üyelerinin oluşturduğu GençKal Topluluğu’na üye olan öğrenciler katıldı. Yarışmaya başvuruda bulunan öğrenciler geliştirdikleri projelerle; yaşadıkları ya da farklı bir kentte gözlemledikleri sorunlara karşı çözüm önerileri sundu.

10 üniversite katıldı!

Türkiye genelinde 10 üniversitede öğrenim gören çok sayıda öğrencinin başvurduğu ve katılımcılara belediyeler ile özel şirketlerle ortak bir proje hayata geçirebilme fırsatı sunan yarışmada; projeler iki ayrı eleme sürecinden geçirildi. Seçilen isimler de söz konusu süreçlerin ardından belirlendi. Seçilen proje fikirleri ise TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri Aslı Güneş ve Enise Erel Tekiner’in geliştirdiği “Elektrikli Otobüslerin Şehir İçi Ulaşıma Entegre Edilmesi” ile Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencileri Berke Yüksel ve Emirhan Culfa’nın geliştirdiği “Güvenli Şehirlerde Emniyetteyiz” projeleri oldu.

Pandemi süreci boyunca projelerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi için online eğitimler düzenlendi, görüşmeler yapıldı. Her iki projenin hayata geçirilmesi için de KalDer öncülüğünde Türkiye’deki 49 belediye ile görüşmeler başlatıldı.

UNDP Hızlandırma Laboratuvarı Hakkında

UNDP Accelerator Lab (Hızlandırma Laboratuvarı) yürüttüğü çalışmalar kapsamında; 60 ülkede yer alan laboratuvar ağının bir parçası olarak 2030 yılına kadar ulaşılması gereken Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na yönelik Türkiye’nin çabalarını yenilikçi çözümler ile desteklemeyi amaçlıyor. UNDP’nin 2020 yılı için öncelikleri arasında ise “sürdürülebilir kent ekosistemi”, “planlama ve tasarım üzerine yenilikçi metodlar” ile “dijital ve akıllı sistem çözümler” konuları yer alıyor.

KalDer hakkında

1990 yılında, sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren, dönüşüme liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olmak hedefiyle kurulan ve merkezi İstanbul’da bulunan KalDer, Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir’de kurduğu şubeler ile kalite bilincinin yurt çapında yayılmasına öncülük etmek amacıyla başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. 1998 yılında Ulusal Kalite Hareketi’ni (UKH) başlatan KalDer, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın (EFQM) ulusal iş birliği ortağıdır. 2006 yılında Amerika Kalite Derneği (ASQ) ile iş birliği başlatan aynı zamanda Orta Doğu Kalite Organizasyonu’nun (MEQA) kurucu üyesi olan KalDer’in ana faaliyetleri arasında Ulusal Kalite Hareketi, Dış/ Öz Değerlendirme (mevcut durum değerlendirmesi), EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimleri, Kalite ve Yönetim Alanındaki Eğitimler, Türkiye Mükemmellik Ödülleri, Kalite Kongresi ve Sempozyumlar, Kıyaslama Çalışmaları ve Kurumsallaşma Ölçümü, Çevik Yönetim Programı çalışmaları yer alıyor.