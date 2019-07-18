Kâğıt tüketimini %53 azalttılar

WWF-Türkiye tarafından tasarruf ve iyileştirme amacıyla yürütülen “Yeşil Ofis” programı şartlarını sağlayan E-GÜVEN'e, kurum tarafından “Yeşil Ofis” diploması verildi. Son 10 yılda 42 bin ağacın kesilmesini önleyen ve 82 bin insanın oksijen ihtiyacını karşılayan E-GÜVEN, ofis içerisinde kullanılan basılı malzemelerde geri dönüşümlü çözümleri tercih etti. Firma ayrıca kâğıt, cam ve pil tüketimini de azalttı.



82 bin insanın oksijen ihtiyacını karşıladılar



2016 yılında WWF-Türkiye'nin Yeşil Ofis programına dahil olan E-GÜVEN, program kapsamında iş yapısındaki değişikliklerle kâğıt tüketimini yüzde 53 azalttı. 2015’te toplam 67.768 Kwh olan elektrik tüketimini çalışan sayısı artmasına rağmen program sonunda 60.113 Kwh’a düşürdü. Toner tüketimini yüzde 56 azalttı. “Yeşil Ofis” olma programı öncesinde yapılan ankette çevre bilinci 70,5 olan şirket çalışanlarının program sonrası düzenli bilgilendirmelerle çevre bilinci yüzde 90,5’e çıktı.



"Kazaklı Çarşamba" günlerinde işe kazak giyerek geldiler



Elektrik tüketiminin azaltılması ve doğal kaynakların israf edilmemesi için çaba gösteren E-GÜVEN çalışanları kış döneminde "Kazaklı Çarşamba" gününde işe kazak giyerek geldiler. “Kazaklı Çarşamba” günlerinde ofiste klima açılmazken, kâğıt, su ve elektrik israfının fazla olduğu mutfak, tuvalet gibi alanlarda çalışanlar sürekli olarak tasarruf konusunda ofis içi uyarılarla bilgilendirildiler. E-GÜVEN basılı malzemelerde geri dönüşümlü çözümler kullanırken ofis içerisinde bir de kütüphane oluşturdu. “Yeşil Ofis Kütüphanesi” adı verilen ortak alanda çalışanların dergi, gazete ve kitap paylaşması amaçlandı.



Ofiste sadece bir yazıcı mevcut



WWF-Türkiye ile yürütülen program çerçevesinde E-GÜVEN çalışanları sürekli olarak program hakkında e-mail ile bilgilendirildiler. Ofiste biri dışında tüm yazıcılar kaldırılırken kalan yazıcının ise sadece çalışan kartı ile çalışması sağlandı. Ayrıca çalışanların izin formları ve onay imza akışları, e-imza sayesinde dijital ortam üzerinden gerçekleştirildi.



Kağıttan elektronik ortama



Yaptıkları işin doğası gereği kâğıt tüketimini azalttıklarını ifade eden E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “Çözüm ve hizmetlerimiz; kâğıt, kartuş, yazıcı, kalem gibi araçları ortadan kaldırıyor veya bu ihtiyaçları azaltıyor. Aynı zamanda kâğıda dayalı postalama, fiziksel depolama ve enerji maliyetlerinde büyük tasarruf sağlıyor. Çevre konusundaki odağımızı; çevreye fayda sağlamak, ağaçların kesilmemesi, doğal kaynakların daha az tüketilmesi, kâğıda olan ihtiyacın en aza indirilmesi ve karbon emisyonunun azaltılması şekillendiriyor. Islak imzalı iş süreçlerini elektronik ortama taşıyarak kâğıt ve kargo maliyetlerinde yüzde 50’ye varan tasarruf elde edilmesini sağlıyoruz.” dedi.



E-GÜVEN Hakkında



E-GÜVEN, 2003 yılında kurulan Türkiye'nin ilk elektronik sertifika ve mobil imza hizmet sağlayıcısıdır. Bireylere ve kurumlara bilgi güvenliği ve elektronik imza konusunda dünya pazarında öncü çözümler sunmaktadır. Kurumlara özel projeler geliştirmenin yanı sıra gelişen teknolojiye uygun kullanıcı dostu ürün ve hizmetler sağlanmaktadır.



WWF-Türkiye Hakkında



WWF-Türkiye dünyanın en büyük, deneyimli ve bağımsız doğa koruma kuruluşlarından WWF’in uluslararası ağının bir parçasıdır. Beş milyonu aşkın destekçiye ve 100’den fazla ülkede etkin bir küresel ağa sahip WWF’in misyonu; dünyanın biyolojik çeşitliliğini koruyarak, yenilenebilir kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayarak, kirlilik ve aşırı tüketimin azaltılmasını teşvik ederek gezegenimizin doğal çevresinin bozulmasını durdurmak ve insanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulmasına katkıda bulunmaktır.

