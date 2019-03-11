Kıbrıs’a Yatırım Atağı

Yılmaz Parlar yazıyor... Güven tazeliyen Türk Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası yönetim kurulu; üyeleri ile birlikde, Kıbrıs’a ekosistem odaklı ekonomik yapı kazandırabilmek adına faaliyetlerini hızlandıracağı kararlığında 9 Mart 2019 Cumartesi günü Şişli’de bulunan Kıbrıs Evinde toplantı gerçekleştirdi. KKTC İstanbul Başkonsolosluk ticari ateşesi Cahit Kayıarslan'da katıldı.

KKTC için, gerek kamu tarafından gerekse ekonomi temelli kurum, sivil toplum örgütleri, araştırma enstitüleri, üniversitelerce çok çeşitli raporlar sunuldu. Sorunlar çözüm yolları, herkes tarafından biliniyor.Kuzey Kıbrıs’ın temel talihsizliği ekonomik ağırlıkla beraber siyasi soruna sahip olması. Sürdürülebilir ekonomik yapısı olmadığı, sadece dış yardımlarla ve kamu sektörüyle ayakta durmaya çalışan Kıbrıs’ın, ekonomisi kadar, siyasi çözümüde zor.Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik büyüme performansı, Adanın diğer yarısı Rum kesimi güney ile kıyaslandığında; Ekonomik büyümesi istenen düzeyde olmaması, kişi başı gelirlerin diğer rum kesimden çok düşük olması gerçeğiyle sürdürülebilir olamayan ekonomi yapısı nasıl ve nereye evrilmeli. Bunlar genel kurulda tekrar tartışıldı.Kıbrıs’ta sağlıklı, daha farklı ve istikrarlı bir ekonomik yapıya nasıl ve hangi şartlar altında ulaşılır, yaratıcı bir ekonomik çözüm, özel sektör geliştirme ve rekabet gücü kazanma stratejisinin ana eksenleri konuşuldu.Milli hasılaya göre ithalatın ihracatın altı misline yakın şeklinde çok üstünde olduğu ve verdiği cari açık, kısır döngü ancak farklı stratejiyle mümkün.Pek çok konu yatırımı dile getirildi. Kısa vade olarak, tarımın ağırlığının artmasını hedeflemekle dış dünya ile daha kuvveti bir ihracat bağlantısı mümkün olabileceği, Turizm, Eğitim, ve sağlık gibi sektörlerde iyileştirme ve yenileştirme için yoğun bir programa karar verildi.Kapsamlı bir ekonomik stratejinin parçası olarak, doğru insan kaynağı politikaların uygulanması ve kalite sorunlarının çözülmesiyle beraber, özel sektörün gelişimini hızlandıracak bir ivme yaşanacağı bildirildi.Yılın 12 ayı güneşten faydalanılabilen, ılıman iklimi, güzel sahilleri, eğlenceli hayatıyla ve tarihi eserlerin renovasyonuyla birlikde kültür miras zenginligiyle öne çıkan, gözde turistik destinasyonlardan Akdeniz’in üçüncü büyük adası Kıbrıs aslında tam bir tatil cenneti.Konseptini lüks tatil gibi trendle zengin turistler hedeflendiğinde sağlık turizmi, yat turizmi, eko-agro turizmi ve konferans turizmiyle bütünleştirildiğinde kanımızca var olan mevcut yürüyen sektör ile daha çabuk ilerleme gösterebilir.Yine söz edilen,sağlık sektöründe tüp bebek örneği gibi, yeni bir Maraş Bölgesi imarı, Enerji, finans ve altın ticareti gibi daha çok sektöre dikkat çekildi.Genel Başkan Prof. Dr. Uğur Özgöker (Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü), Genel Başkan Vekili Musa Karademir (DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcısı), Genel Başkan Yardımcısı Erdal Can Alkoçlar (Spektral Holding Başkanı), Genel Sekreter Halis Yılmaz (Amerikan Estetik Cerrahi Hastanesi Genel Koordinatörü), Üye Bülent Alıcı (Eser Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı), Üye Sevda Özgöker (Tüketici Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Üye Ekrem Uca (Gazeteci. Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi), Üye Caner Yenersoy (Suoz Enerji Grubu Genel Koordinatörü), Üye Zehra Bilge Eray (Kıbrıs Kültür Derneği Genel Başkanı).