Kıdem tazminatı fonunu redettiler!

31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından hükümetin açıkladığı ekonomi paketinde, kıdem tazminatının fon sistemine geçirilmesi konusu yer aldı. Defalarca gündeme getirip sonra rafa kaldırmak zorunda kaldıkları bu konu patronların ve siyasi iktidarın yeniden gündemindedir. Bizim için konu son derece nettir: Kıdem tazminatı fonu kabul edilemez!



Fon sistemi tazminat miktarının düşürülmesi, patronların cebinden daha az para çıkması, iş güvencesinin zayıflatılması anlamına gelmektedir.



Üstelik son açıklama kurulması düşünülen yeni fonunun zorunlu BES ile entegre edilmesini hedeflemektedir. Örgütlü olduğumuz fabrikalarda işçilerin zorunlu BES’ten ayrıldığını, yeni zorlamalarda da benzer örgütlü tepkiyi vereceğimizi hatırlatıyoruz.



Bizim talebimiz mevcut kıdem tazminatı hakkın daha da geliştirilmesidir. Kıdem tazminatında tavan uygulaması ve 1 yıl süre şartı kaldırılmalıdır. Tazminat, her tür sözleşme biçimi için geçerli olmalıdır. Tazminat ödemeyen patronlara ağır yaptırım uygulanmalıdır.



Genel Temsilciler Kurulumuz, kıdem tazminatının tasfiyesi anlamına gelecek her türlü girişime karşı üretimden gelen gücü kullanmak dâhil kararlılıkla mücadele edeceğini bir kez daha kamuoyuna duyurmaktadır.



Kriz var ve aynı gemide değiliz



Ülkemizde ağır bir ekonomik kriz yaşanıyor.



İşsizlik cumhuriyet tarihinin en yüksek düzeylerine ulaştı.



Hayat pahalılığı arttı ve evimize götürdüğümüz ekmek azaldı.



Sürekli borçlanıyoruz.



Ücretlerimiz eriyor ve hızla yoksullaşıyoruz.



Krizde biz işçiler kaybediyoruz ama patronlar kazanmayı sürdürüyor.



Hükümet işverenleri koruyacak onlarca düzenleme yapıyor. İşsizlik sigortası patronların diledikleri zaman kullandıkları bir bankaya döndü. Teşvikler, imtiyazlar, vergi indirimleri ile sermaye kesimi ihya ediliyor. Ülkeyi yönetenler de saray saltanatı sürüyor.



Tüm bunlar olurken biz işçilerden ise yine fedakârlık bekleniyor.



Bunun adı soygundur.



Genel Temsilciler Kurulumuz bu soygunu reddetmektedir.



Patronları uyarıyoruz: Aynı gemideyiz masallarını kendinize saklayın.



Krizin sorumlusu biz değiliz. Ortaya çıkan maliyeti üstlenmeyecek, haklarımızı korumak için mücadeleden geri durmayacağız.



MESS Sözleşmesinde dayatma kabul etmeyeceğiz



2019-2021 dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi süreci başladı. MESS üyesi fabrikalarda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İşyeri komitelerimiz toplanıyor, tartışıyor ve taslaklarımızı hazırlıyoruz.



Gerçekliği tartışmalı enflasyon oranları artık yeterince can acıtıyor. Kayıplarımız artı. Aldığımız ücret artışları hızla eridi.



Yaklaşan toplu iş sözleşme görüşmeleri ve mücadele sürecini bu gerçekler ışığında ele alıyor, kriz ortamı bahane edilerek sözleşmelerimize baskı oluşturulmasını reddedeceğimizi şimdiden söylüyoruz.



Yeni hak kayıplarına geçit yok



Patron örgütlerinin içinde bulunduğu Yatırım Ortamını İyileştirme Kurulu kararları basına yansıdı. Anlaşılan o ki kriz bahanesiyle yeni saldırılar gündemde. Güvencesiz ve esnek çalışmayı yaygınlaştıracak teklifler hükümete sunulmuş durumda.



Belirli süreli hizmet sözleşmeleriyle işçi çalıştırma ve telafi çalışmasının yaygınlaştırılması, deneme sürelerinin uzatılması, engelli ve hükümlü istihdamında zorunluluğun kaldırılması gibi teklifler el altından gündeme getiriliyor.



Genel Temsilciler Kurulumuz, işçi örgütlerini, karşı kapalı kapılar ardında planlanan yeni saldırılara karşı uyanık olmaya ve mücadele için hazırlık yapmaya çağırmaktadır.



Emeklilik hakkı temel talebimizdir.



Emeklilik hakkı bugün ülkemizde hükümetler ve sermaye sınıfının işbirliği ile gasp edilmiştir.



Hükümet bir yandan emeklilikte yaşa takılan yüzbinlerce işçiyi düşük ücret ya da işsizlikle yüz yüze bırakmakta, diğer yandan milyonlarca genç işçiyi ulaşılması neredeyse imkânsız yaş sınırlarıyla mezarda emekliliğe mahkûm etmektedir.



Gasp edilen sadece emeklilik değil, bir bütün olarak sosyal güvenlik hakkıdır. Sağlık sistemi neredeyse tümüyle özelleşmiştir. Alınan sağlık raporlarında kesintiler yükselmiş, aylık bağlama oranları düşürülmüştür.



Genel Temsilciler Kurulumuz, EYT mağdurlarının taleplerinin karşılanmasını, emeklilik yaşının düşürülmesini, her yurttaş için devlet tarafından eşit ve nitelikli sağlık hizmeti verilmesini talep etmektedir.



Kadın ve çocuklar için şiddet ve tacizden arındırışmış bir yaşam istiyoruz



Toplumsal cinsiyet rolleri kadınların yükünü evde ve işyerinde arttırıyor. Kadınlar ayrımcılık, şiddet, sözlü ve cinsel taciz ile karşı karşıya kalıyor.



Cinsiyet temelli şiddetin ortadan kaldırılması için hazırlanmış olan “İşyerinde şiddet ve tacizin önlenmesi” sözleşmesi bugün İLO konferansında yapılan oylama ile kabul edildi. Bu sözleşme, şiddetten arındırılmış işyerleri yaratmak için atılmış önemli bir adımdır. Sendikalar bu sözleşmenin takipçisi ve uygulayıcısı olmalıdır. Sendikalar toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak, kadınların sendikalarda temsiliyetini sağlayacak politikaları hayata geçirmelidir.



Son günlerde artan çocuk istismarı olayları vicdanımızı yaralamaktadır. Bu konuda farkındalığı ve bilinci yaratacak çalışmalar yapmak da sendikaların görevidir.



Çocuk susar, sen susma, istismara sessiz kalma!



Seçme seçilme hakkına dokunma!



31 Mart seçimleri sonrası İstanbul seçimlerine ilişkin YSK’nın aldığı iptal kararı adalete vurulan bir darbe olmuştur. Tartışılan bu karar en başta yurttaşların genel oy ve seçme-seçilme hakkına müdahaledir.



Genel Temsilciler Kurulumuz aynı zamanda seçim sisteminin çarpıklığına işaret etmektedir. Seçim sistemi değişmeli, seçme ve seçilme hakkı güvence altına alınmalıdır.



Genel Temsilciler Kurulumuzun toplantısından iki gün sonra İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenecektir. Emeğin başkenti İstanbul’da biz işçilerin tercihi kıdem tazminatımız başta olmak üzere işçi sınıfının haklarına saldıranlara karşı durmak olacaktır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur