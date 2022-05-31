Kilis gastronomisine İstanbul'da yoğun ilgi

Şişli'deki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte açılış konuşmasını yapan Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep ve Hatay'ın müthiş mutfakları, tarihi eserleri olan, turizm ve gastronomi konusunda marka olmuş, Türkiye'den ve dünyadan turist alan şehirler olduğunu söyledi.

İstanbul'dan uçağa binilip havalimanında inildiğinde Gaziantep'e gitmek için 45 dakikaya, Kilis'e gelmek için ise sadece 30 dakikaya ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Soytürk, "Havalimanı Kilis'e son derece yakın. Bir potansiyelimiz var. Gaziantep'teki gibi derin bir mutfağımız var. Tarihi eserler bakımından son derece güçlüyüz. İyi bir tanıtımımız yok, o yüzden yeteri kadar turist çekemiyoruz. Bu akşamki etkinliği de bundan dolayı gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.

Kilis'te butik müzelerin açıldığını ve şehrin bitişiğinde Oylum Höyük'ün yer aldığını ifade eden Soytürk, "Müthiş bir potansiyelimiz mevcut. Bunu anlatmak istiyoruz. Bununla birlikte Kilis'e ait özel ürünlerimiz de var." dedi.

- "Kilis'in yöresel ürünlerini İstanbul'da tedarikçiler ve gastronomi profesyonelleriyle buluşturduk"

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz yaptığı açıklamada, bölgenin kültürünün tanıtımına büyük önem verdiklerini kaydetti.

Akyılmaz şöyle konuştu:

"Kilis'in yöresel ürünlerini İstanbul'da tedarikçiler ve gastronomi profesyonelleriyle buluşturduk. Bu etkinliğin iki önemli amacı var. Birincisi, Kilis'in yerel ve tarımsal ürünlerinin İstanbul pazarına dağıtımını sağlamak. İstanbul'daki alıcılarla Kilis'teki satıcıları bu mekanda bir araya getirip ticari bağlantılarını kurmalarını sağlamak. İkinci amacımız, yöresel ürünlerden yapılan Kilis yemeklerini misafirlerimize ikram ederek İstanbul'daki restoranlarda sunumunu teşvik etmek."

Etkinlikte, Kilis Gastronomi Elçisi Şef Yunus Emre Akkor öncülüğünde Kilis'e ait lezzetler davetlilere sunuldu.

Etkinliğe Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal ile iş ve gastronomi dünyasından çok sayıda davetli katıldı.