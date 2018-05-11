KKTC’de turizmi uçurdu ödülü aldı Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER)’in desteklediği, Gazeteci Celal Toprak ile Yayıncı Mehmet Gözcü’nün birlikte organize ettikleri, Kent ve Yaşam Ödülleri’nde turizm ödülü KKTC’ye gitti

Gazete Ekonomi - KKTC Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu son dönemde turizmde büyük bir atak yakaladı. Ödülün verilmesine karar veren jüri gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:



“Her taraftan ambargo ile sıkıştırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni turizm ile önce Türkiye’ye açma çalışmalarını başlattınız. Sonra KKTC’nin tanıtı gibi önemli bir görevi üstlendiniz. KKTC sizin bakanlığınız döneminde daha çok ilgi gören bir ülke haline geldi. Çalışmalarınızdaki başarıları jüri ödüllendirme kararı aldı.”



Sanko Holding ana sponsorluğunda, Armada Hotel’de, 8 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen 14. Kent ve Yaşam Ödülleri törenine, kamu, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve iş dünyasının temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Ödül alanlar arasında Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İTHİB Başkanvekili İsmail Gülle, TÜRSAB Başkan Vekili Hasan Erdem ve Hamit Demir, Nazmi Arıkan, Turgut Torunoğulları gibi iş dünyasının önemli isimleri yer aldı.



Aralarında bilim insanları, kentleşme uzmanları ve sivil toplum örgütü önderlerinin yer aldığı 40 kişilik jüri tarafından belirlenen ödüller, bu alandaki en uzun soluklu etkinlik olarak gösteriliyor.



Gazeteci Celal Toprak tarafından, kanalekonomi’de yayınlanan Kent ve Yaşam programı kapsamında verilmekte olan ödüller, alanında oscar olarak nitelendiriliyor. Proje üretmiş kişi ve kurumları yüreklendirmek ve onurlandırmak amacıyla verilmekte olan Geleneksel Kent ve Yaşam Ödülleri, doğru iş yapmış kişi ve kurumların buluşma noktası haline geldi.