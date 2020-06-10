Klima mı, vantilatör mü? sorunsalını Limak Enerji çözdü

Pandemi sürecinde evde geçirilen zamanın artmasıyla beraber aydınlatmadan televizyona, fırından bilgisayara kadar evlerde bulunan neredeyse tüm elektrikli cihazların kullanım süreleri de arttı. Yükselen enerji tüketimi ister istemez faturaları da etkiledi. Vatandaşın her yaz yaşadığı serinlemek için en büyük dostu olan vantilatör ve klima arasındaki rekabette Limak Enerji vantilatörden yana oldu. Şirket; klimaların, vantilatörlere göre daha iyi bir ortam serinliği sağlasalar da ortalama 20 kat daha fazla enerji harcama kapasitesine sahip olduklarını açıkladı.

Klimalar, evlerdeki tüketimi ortalama yüzde 50 artırıyor

Limak Enerji Tüketici İstatistikleri Raporu’na göre klima tercihi faturaya yansıyan tutarı da doğrudan etkiliyor. Ortalama 200 kWh’lık tüketim yapan bir meskende klimaların 1 ay boyunca günde 3 saat çalıştırılması, tüketimlerde yaklaşık yüzde 50’lik bir artışa sebep oluyor.

Bir ay boyunca günde 3 saat çalışan A+ sınıfı bir klima ortalama 97 kWh tüketim yaparken, A++ klima 81 kWh, A+++ klima ise ortalama 63 kWh tüketim yapıyor.

Bu durumda A+ enerji sınıfında olan klimaların faturaya etkisi 82 TL olurken; A++ klimaların tüketimi 69 TL, A+++ klimaların tüketimi faturalara 53 TL olarak yansıyor.

Limak Enerji, kullanım süresine bağlı olarak tüketim arttıkça bu farkın faturalara daha da yüksek oranda yansıyacağına dikkat çekiyor. Günde 3 saat kullanım üzerinden A+ enerji sınıfına sahip bir klima yerine A+++ enerji sınıfı bir klima tercih edilmesi durumunda aylık 30 TL’ye yakın bir tasarruf sağlamak mümkün oluyor.

Günde 3 saat çalıştırılan bir klima; ütüden 4 kat, televizyondan 6 kat, bilgisayardan 4 kat, bulaşık makinasından 8 kat, tüm gün çalışan buzdolabından ise 3 kat fazla tüketim yapıyor.

Klimalarda tasarruf önerileri

Raporda, vatandaşın klima kullanırken ne gibi önlemler alarak faturaların daha az gelmesini sağlamaları için tavsiyelerde de bulunuldu. Buna göre ortam büyüklüğüne uygun BTU kapasitesine sahip ve A+++ enerji sınıfı bir klima tercih etmek ve ortam sıcaklığına dikkat etmek tasarruf etmeyi sağlıyor. Klimanın soğutma derecesi yükseldikçe harcanan enerji sarfiyatı da artıyor. Klimayı sabit derecelerde tutmak, artacak enerji tüketimini engelleyeceği için tasarruf sağlıyor. Yüksek sıcaklıktaki bir alanı soğutmak için klimalar daha fazla enerji tükettiğinden, özellikle sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde kapı ve pencerelerin kapalı tutulması, aynı odada birden fazla bilgisayar bulundurmamak, daha az miktarda ısı yaydığı için enerji tasarrufu özelliği bulunan ampuller kullanmak, bina yalıtımı yaptırmak ve klima bakımını düzenli yaparak verimli çalışmasını sağlamak gibi unsurlar da yine ciddi derecede tasarruf sağlıyor.

Koronavirüs elektrik tüketimini yüzde 12 artırdı

Limak Enerji, koronavirüs salgınının hizmet verdiği bölgedeki enerji tüketimlerine etkisine dair kapsamlı bir araştırmasına göre; mesken enerji tüketiminde sokağa çıkma kısıtlamalarının ve evden çalışma sisteminin yaygınlaşmasının da etkisiyle Mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12’lik bir artış gerçekleşmişti. Ayrıca araştırmada bir önceki yılın aynı dönemine göre Mayıs ayında, mesken abonelerinin yüzde 17’sinin tüketiminde yüzde 50 ve üzeri artış gerçekleştiği belirtildi.