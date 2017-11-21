'Klima, televizyon, kitap ve internetli durak' dönemi

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentin en işlek caddelerinde, klima, televizyon, kitap ve internet bağlantısı bulunan durakları hizmete sunuyor.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'ın vatandaşları kaliteli belediye hizmeti ile buluşturmak amacıyla başlattığı çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Vatandaşları olumsuz hava koşullarından korumak ve konforla buluşturmak isteyen Yaman'ın talimatıyla, Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı ekiplerince ilk etapta toplu ulaşım güzergahlarındaki 6 noktada kapalı 6 durak yapılması için çalışma başlatıldı.

21 metrekare kapalı alandan oluşacak duraklarda klima, internet bağlantısı, kitap ve televizyon bulunacak.

Belediye Başkan Vekili Yaman, Mardin Devlet Hastanesi önünde yapımı tamamlanan durakta incelemelerde bulundu.

Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle hasta, yaşlı ve çocukların soğuk ve fırtınalı havalarda otobüs duraklarında büyük zorluklarla karşılaştığını gözlemlediklerini söyledi.

Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların üşümemesi ve sıcak ortamda beklemelerini sağlamak için bir çalışma başlattıklarını dile getiren Yaman, şöyle konuştu:

"Şehrin farklı noktalarında kapalı durak uygulaması başlatıldı. Ulaşım Daire Başkanlığımızın tespit ettiği, yoğunluğun olduğu yerlerde yolcuların hava şartlarından çok fazla etkilenmemesi için kapalı durakları yapıyoruz. Şu anda, üniversitede, hastane gibi şehrin farklı 6 noktasına kuruyoruz. 21 metrekare kapalı alanda klima bulunacak. Yazın serin, kışın sıcak olacak. Televizyon, internet, kitaplık olacak. Vatandaşlarımız araç beklerken iyi vakit geçirecekler."

Muhabir: Halil İbrahim Sincar