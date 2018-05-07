Konut almanın tam zamanı

GAYRİMENKUL sektörü ve konut alıcısının beklediği KDV kararı Bakanlar Kurulu’ndan çıktı. Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, 6 ay süreyle,31 Ekim 2018 e kadar, konut teslimlerinde, yüzde 18 yerine yüzde 8 KDV uygulanacak. Yüzde 18 KDV oranının uygulandığı konut gruplarının başında ise, “net alanı 150 metrekare ve üzerinde olanlar” geliyor. Aynı dönemde yüzde 4 olan tapu harcı ise yüzde 3 olacak. Açıklanan bu kararlarla, 500 bin TL’lik bir konutun 90 bin TL olan KDV’si, 40 bin TL’ye düşecek. Ödüllü Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran "indirimlerin sektöre hareketlilik getireceğini,özellikle kredi faizlerinin yüksek olduğu bir ortamda atılan bu adım gayrimenkul sektöründeki satışların ivme kazanması açısından oldukça önemli olduğunu dile getirirken , konut almanın tam zamanıdır"dedi.





KDV indirimi sadece konutları kapsayacak



KDV indiriminden yararlanmak için yüzde 18’lik KDV’ye dahil konutların 31 Ekim 2018 tarihine kadar satış ve teslimlerinin yapılması gerekiyor. Müteahhit ve inşaat şirketlerinin inşasına devam ettikleri yüzde 18 KDV oranına sahip konutlar ise teslim tarihi 31 Ekim 2018’den sonra olsa bile, 31 Ekim’e kadar fatura düzenlenip yüzde 8 KDV’yle satılabilecek. . Bunun dışındaki dükkan, ofis, büro, apart ünite ve benzeri olarak tanımlanan iş yerlerinin KDV oranlarında indirim uygulanmayacak. Tapu harcındaki indirim ise işyerlerine de uygulanacak.



KREŞ YARDIMI DA YÜRÜRLÜKTE

MART ayında yasalaşan torba kanunla getirilen kreş yardımına ilişkin vergi istisnası da, dün itibariyle yürürlüğe girdi. İşverenlerin, kadın çalışanlara kreş ve gündüz bakımevi hizmeti vermeleri durumunda, gelir vergisinden istisna edebilecekleri tutar, torba kanunla artırılmıştı. Dün yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararıyla artık gelir vergisinden bu kapsamda istisna edilecek tutar 304 TL yerine bin 15 TL olarak uygulanacak. Yine aynı torba kanunda yer alan, 2019 yılı sonuna kadar imalat sanayinde kullanılmak için alınacak yeni makine ve teçhizatların KDV’den istisna tutulması düzenlemesi de dün yürürlüğe girdi. Maliye Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, imalat sektörünün ihtiyaç duyduğu temel makine ve teçhizatların, yerli üretim gözeterek belirlendiğini belirtti.

