Konut için destek istedi

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık:

İnşaat maliyetlerindeki artışa bağlı olarak yükselen konut fiyatlarının vatandaşın ev sahibi olmasını engellediğine dikkat çeken İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, buna bağlı olarak konut satışlarının da istenilen seviyeye gelemediğini hatırlattı. Çulhalık, bu sorunların konut kredi faizlerinin yüzde 1’in altına düşmesi ve tapu muafiyeti gibi alınacak birtakım tedbirlerle aşılabileceğini söyledi.

Konut satışlarının özellikle iç piyasada istenilen rakamlara ulaşamadığını hatırlatan

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, sektörün yıl sonu hedeflerine ulaşmaktan uzak olduğunu belirtti. Yatırım yapmak ya da oturmak için ev almak isteyen ciddi bir kesimin varlığına işaret eden Çulhalık, ancak mevcut ekonomik şartlar nedeniyle bu kesimin beklemede kalmaya devam ettiğini söyledi.

Sektörde yıl sonuna doğru konut satışlarını arttırmaya yönelik bazı teşvik ve desteklerin sağlanmasıyla ilgili beklenti olduğunu dile getiren İhsan Çulhalık “Daha önceki yıllarda devlet destekli bir takım kampanya ve uygulamaların ne kadar işe yaradığını gördük. Şimdi yine gayrimenkul sektörünün desteğe ihtiyacı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Eğer beklenen destek sağlanırsa, potansiyel konut alıcısı harekete geçecek ve satışlar yukarı doğru ivmelenecek. Konut üreticisi de azalan konut stoğunu desteklemek üzere yeni projeler açacak. Böylece sektör ihtiyacı olan dengeye kavuşacak” dedi.

Faiz indirimi umutlandırdı

Geçtiğimiz günlerde 1 milyon üstü konutlarda kamu bankalarında aylık 1.43 olan faiz oranı 1.34’e, 1 milyon altı konutlarda aylık 1.37 olan aylık faiz oranının da 1.29’a indirildiğini hatırlatan Çulhalık, bu aşağı yönlü hareketin sektör temsilcilerini umutlandırdığını belirtti.

Sektörün ihtiyacı olan destek ve uygulamalarla ilgili konuşan İhsan Çulhalık şunları söyledi: “Faiz indiriminin kampanya tarzında bir çalışma ile desteklenip, faizin psikolojik rakam olan yüzde 1’in altına çekilmesi sektöre çok büyük doping olur.

Bu şekilde düşük seyreden banka finansmanlı konut satışlarının payı artışa geçecek. Özellikle kamu bankalarının attığı bu adımı, özel bankalar da takip ederse konut satışları canlanır. Hatta geçen yılki 1,5 milyon seviyesine ulaşmak da mümkün olabilir. Öte yandan; tapu harcı muafiyeti ile ilgili de bir takım düzenlemenin hayata geçmesi çok yerinde olacaktır. Tapu masrafları da en az konut kredisi kadar önemli. Bunlarla ilgili birtakım çalışmalar olduğunu duyuyoruz. Eğer uygulamaya geçerse, sektöre ciddi katkı sağlayacaktır.”

İnşaat maliyetinin önemli bir kısmının dövize endeksli olduğunu hatırlatan İhsan Çulhalık, bu durumun müteahhitlerin fiyat artışına gitmesine neden olacağına dikkat çekti. Konut arz talep dengesiyle ilgili kalıcı çözümün ancak nitelikli arsa üretmekten geçtiğini belirten Çulhalık, “Devletin bir konut politikası olmalı diye düşünüyoruz” dedi.