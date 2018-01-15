Konut kredi maliyeti yüzde 10 arttı

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Konut kredisi faiz oranlarının son bir yılda yüzde 0,95'lerden yüzde 1,14'e çıkması, ev sahibi olmak isteyen tüketicilerin kredi maliyetini yüzde 10,2 artırırken, faiz oranlarındaki yükseliş nedeniyle 100 bin lira kredi çeken bir vatandaş, bir yıl öncesine kıyasla 17 bin 220 lira daha fazla ödeyecek.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla harekete geçen bankalar, konut kredisi faiz oranlarını düşürmeye başlamıştı. 2016 sonu ve geçen yılın başında bankalardaki konut kredisi faizleri, son yılların en düşük seviyesine gerilemişti.

AA muhabirinin bankaların internet sitesinden derlediği bilgilere göre, konut kredisinde faiz oranları, 2017 başında, kısa vadelerde yüzde 0,82'lere düşerken, 60 ay vadede yüzde 0,88'e, 10 yıl vadede ise yüzde 0,95'e indi.

10 yıl vadeli konut kredileri, son bir yılda ise 19 baz puan artarak yüzde 1,14'e yükseldi. Bazı bankalarda aylık konut kredisi faiz oranları yine 10 yıl vadede 1,59'a kadar çıkarken, aylık ödeme bin 872 liraya, toplam ödeme de 225 bin liraya ulaştı.



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Verilere göre, yeni oranlarla 120 ay vadede 100 bin liralık konut kredisi kullanacak tüketicinin toplam geri ödemesi bir yılda yüzde 10,2 arttı.

Konut kredisi kullanan tüketicinin aylık cebinden ödeyeceği rakam da son bir yılda bin 400 liradan bin 533 liraya yükseldi.

Faizlerdeki artışla 10 yıl vadeli konut kredisi kullanan bir tüketicinin cebinden bir ayda 133 lira, bir yılda bin 596 lira, 10 yılda da 17 bin 220 lira daha fazla çıkmış olacak. Konut kredisinde toplam ödenecek tutar 10 yıl vadede 168 bin 28 liradan 185 bin 248 liraya yükseldi.

Ocak 2017 ve Ocak 2018'de 10 yıl vadeli konut kredisi kullanan bir tüketicinin ödeyeceği aylık ve toplam geri ödeme tutarı şöyle:

TutarVadeFaiz Oranı (Yüzde)Aylık TaksitToplam Geri ÖdemeOcak 2018100.000 TL120 Ay1,141.533 TL185.248 TLOcak 2017100.000 TL120 Ay0,951.400 TL168.028 TLFark 0,19133 TL17.220 TL



