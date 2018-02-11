Konut maliyetinin yarısından fazlası arsaya gidiyor

İSTANBUL (AA) - HANDAN GÜNEŞ - Gayrimenkul geliştirme şirketi Cathay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Alper Tuğsuz, şirketlerin konut maliyetlerinin yarısından fazlasının arsaya harcanmasının sağlıksız bir durum olduğunu belirterek, "Yaptığımız imalat içindeki en büyük ham madde, arsa. Arsa maliyeti İstanbul'un merkezi noktalarında yüzde 70-80'e ulaşmış durumda." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Tuğsuz, konut sektörünün son 10 senedir gösterdiği yüksek performansın son birkaç yıldır yavaşlamaya başladığını söyledi.

Tuğsuz, kurumsal firmalar ve markalı konut üreticileri için tapu devrinden ziyade yeni satış rakamlarının önemli olduğunu aktararak, yeni başlayan projelerde tapu devirleri aynı yıl yapılamadığı için satış rakamlarının bir, iki ya da üç yıl sonra, konut teslim edildiğinde ortaya çıktığını anlattı.

Tuğsuz, sektörün geçen yıl yaşadığı en büyük sıkıntının konut kredisi faiz oranlarındaki artıştan kaynaklandığını belirtti.



Türkiye'de arsa maliyetlerinin yüksekliğine değinen Tuğsuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaptığımız imalat içindeki en büyük ham madde arsa. Arsa maliyeti İstanbul'un merkezi noktalarında yüzde 70-80'e ulaşmış durumda. Örneğin; Bağdat Caddesi'ndeki kentsel dönüşüm projelerinde maliyetin yaklaşık yüzde 80'i müteahhidin arsa sahibine kat karşılığı oranlarına gidiyor. Demek ki arsa maliyeti merkezi noktalarda bu seviyelere gelmiş. Bu oranların olduğu yerde üreticinin para kazanma imkanı kalmamış demektir. Ayrıca fiyatları üretici değil arsa sahibi kontrol ediyor demektir. Şehrin genişleyen noktalarına gittiğimizde, örneğin Kartal, Basın Ekspres gibi yerlerde arsa maliyet oranları yüzde 55-60 seviyelerinde. Bu da çok sağlıklı değil. Çünkü maliyetinizin yarısından fazlası üretim dışına gidiyor."







- "Yabancıya satışımız yüzde 10'lardan yüzde 25'lere çıktı"



Mahmut Alper Tuğsuz, bankaların son 10 sene içerisinde müteahhitleri fonlayarak, projeleri finanse ettiğini belirterek, "Devlet finans sektörünü bu işe teşvik ettiğinde çok daha sağlıklı bir finans yapısı olur. Mevcut bankalar bunu yapabilir." diye konuştu.

Yabancılara konut satışında KDV indirimi ve kur artışı ile birlikte yabancıya satışlarının yüzde 10'lardan yüzde 25'lere çıktığına işaret eden Tuğsuz, yabancıya konut satışının ihracat statüsünde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Tuğsuz, Cathay Group'un 1991 yılında yabancı firmalara gayrimenkul danışmanlığı hizmeti vermek üzere kurulduğunu, son 15 sene içinde ise gayrimenkul geliştirme işine girdiklerini belirterek, 3 bine yakın konut ve ticari ünite yaptıklarını ve Ataköy ile Basın Ekspres'teki projelerindeki satışların devam ettiğini ifade etti.