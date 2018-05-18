Konut satışları gelecek aydan itibaren yükselişe geçecek

İSTANBUL (AA) - HANDAN GÜNEŞ - Gayrimenkul sektörü temsilcileri, yılbaşından bu yana düşüş trendinde olan konut satışlarının verilen teşvik ve desteklerden dolayı gelecek aydan itibaren yükselişe geçeceğini belirterek, sektörün yıl sonunda rekor satış rakamlarına ulaşacağını öngörüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre, geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,05, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 geriledi. Yabancılara yapılan konut satışları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 arttı.



Nisan ayı konut satış rakamlarında düşüş görülse de önceki aylarla kıyaslandığında düşüş oranın azaldığını aktaran sektör temsilcileri; düzenlenen kampanyalar ve verilen desteklerle beraber sektörün daha da hareketlenerek stokların eriyeceğini ve satışların istenen seviyeye geleceğini tahmin ediyor.





- "15 Haziran'a kadar elini çabuk tutan kazanır"



Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, hükümetin önderlik ettiği kampanya ve destek sürecinin herkesi umutlandırdığını aktararak, "Sektöre büyük ivme kazandıracak olan ve inşaat sektöründe yaşanan durgunluğun önüne geçmek için atılan adımlar konut satış rakamlarını çok yukarılara taşıyacak." dedi.

Yüzde 18 KDV uygulanan konutta KDV'nin yüzde 8'e çekildiğini, tapu harcı oranının da binde 20'den binde 15'e düşürüldüğünü dile getiren Özyurt, şunları kaydetti:

"Daha sonra yüzde 1,25-1,35 bandında olan kredi faizi 10 yıl vadede ve 500 bin liraya kadar olan kullanımda yüzde 0,98'e kadar çekildi. Tüm bu destek hamlelerinden sonra gayrimenkul sektörünün çatı örgütleri bir araya geldi ve kampanya kararı aldı. Peşin ve kredili alımda yüzde 20 indirim yapılacağı açıklandı. Peşinat da yüzde 5'e düştü. İNDER üyesi olarak biz de bu kampanyaya teslime hazır projelerimiz 'Nlogo' ve '1Coastal City' projelerimiz ile dahil oluyoruz. Bu kampanya özellikle orta gelir grubunun da ev sahibi olmasının önünü açacak. 15 Haziran'a kadar elini çabuk tutan kazanır."





- "Rekor satış rakamlarına ulaşacağız"





Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdüssamet Bahadır, TÜİK rakamlarının, Türkiye genelinde konut satışlarının nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 azaldığını söylese de bir önceki ayla kıyaslandığında düşüş oranındaki azalmanın görülebileceğini ifade etti.

Bahadır, mart ayında Türkiye genelindeki, konut satışlarında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 azalma olduğunu dile getirerek, "Makas daralıyor, dört aydır düşüş gösteren konut satışları hükümetin liderliğinde başlatılan teşvik ve kampanya dönemiyle beraber yükselişe geçecek ve bizler de sektör olarak rekor satış rakamlarına ulaşacağız. Diğer taraftan yabancılar yine yüzümüzü güldürdü ve güldürmeye de devam edecek." yorumunu yaptı.

Kar Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Üçüncü, sektör adına "piyasaya hareket katacak küçük destekler gerekiyor" dediklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Tüm kesimler elini taşın altına koydu ve KDV indirimi ve tapu harçlarındaki düşüş sıçramanın ilk adımı oldu. Konut kredi faizlerinin psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına düşmesi ve ardından gayrimenkul firmalarının başlattığı yüzde 20 indirim kampanyası bugüne kadar bekleyen talebin alıma dönüşmesinde büyük itici güç olacak. Alınan tedbirler, önümüzdeki dönemde konut satışlarına arttırıcı etki yapacak ve mayıs sonu itibarıyla bu etkiyi rakamlarda da görmeye başlayacağız."



- "Yaz mevsimi hareketli ve bereketli geçecek"







İkiel Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Ekşi, "Bu konut satışlarındaki kıpırdamayı gösteriyor. Bundan sonra hem konut alıcısı hem de konut üreticisi harekete geçecek, piyasa hareketlenecek. Yaz mevsimi konut sektörü açısından son derece hareketli ve bereketli geçecek diye düşünüyoruz." yorumunu yaptı.



İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık, şunları kaydetti:

"Mart ayında Türkiye genelindeki, konut satışlarında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 azalma olmuştu. Bu rakamın nisan ayında yüzde 9,9'a gerilediğini görüyoruz. Hükümetin tapu harcı ve KDV oranlarını indirmesiyle başlayan ve bankaların da konut kredi faizlerini düşürme kararıyla süren hareketin meyvelerini mayıs ayı itibarıyla görmeye başlayacağız. Buna ek olarak 15 Haziran'a kadar geçerli olacak gayrimenkul firmalarının uygulamaya aldığı konut fiyatlarında yüzde 20 indirim kampanyasıyla beraber rüzgar tersine dönecek. Kısacası bundan sonraki rakamlara baktığımızda yukarı yönlü ciddi sıçramalar göreceğiz."

Roya Yapı İcra Kurulu Başkanı Afşin Aykanat, konut satışlarında nisan ayında yaşanan yüzde 9,9'luk düşüş karşısında olumsuz bir değerlendirmede bulunmamak gerektiğine inandıklarını belirterek, "Hükümetimizin yürürlüğe koyduğu İmar Barışı ve KDV ve tapu harçlarının düşürülmesi uygulamalarının ardından sektör oyuncuları olarak başlattığımız dev kampanyanın etkilerini, önümüzdeki dönemde hep birlikte göreceğiz. Satışlardaki zayıflamaya karşılık mayıs, haziran ve temmuz ayını içerisine alan dönemde satışların zirveye ulaşacağına inanıyoruz." yorumunu yaptı.