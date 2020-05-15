Konut satışlarına değerlendirdiler

TÜİK Nisan 2020 satış istatistiklerine göre; Türkiye genelinde konut satışları 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,5 oranında azalarak 42 bin 783 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 6 bin 113 konut satışı ve yüzde 14,3 ile en yüksek paya sahip oldu.

Türkiye genelinde 2020 Nisan ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %23,9 oranında azalış göstererek 17 088 oldu.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %60,7 azalarak 14 848 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %52,1 azalış göstererek 27_935 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %78,8 azalarak 790 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan 2020'de ilk sırayı 374 konut satışı ile İstanbul aldı

Bu verilerden yola çıkan inşaat sektörü temsilcilerinin konuyla ilgili görüşleri ekte bilgilerinize sunulur.

Tamer Özyurt / Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı:

“Normalleşme, sektörümüzde satış ve yeni yatırımların habercisi”

“İlk çeyreği yüzde 50’leri aşan satış oranıyla kapatan sektörümüz için yılın 2’nci çeyreği bir miktar zorlu geçecek. Koranavirüs nedeniyle küresel ekonomi durma noktasına geldi. Yatırımcılar böylesi bir durumda nakitte kalmayı tercih ediyor. Şu aşamada yatırımlar öteleniyor. TÜİK’in açıkladığı nisan rakamlarına göre, satışlarda yaşanan yüzde yüzde 55,5 oranında düşüş, bunun bir göstergesini oluşturuyor. Ancak normalleşmeye yönelik girişimlerin artmasıyla bu sürecin çok kısa süreceğini düşünüyoruz. Alışveriş merkezleriyle birlikte restoran ve diğer işletmelerin aşamalı olarak faaliyete geçmesiyle birlikte hayatımız normale dönecek. Bu süreçte ötelenen yatırımlar için imzalar atılacak. Haziran’dan itibaren izleyen yaz aylarında hareketlilik hız kazanacak. Kısa vadede yılın 2’inci çeyreğini içine alan bu zorlu dönem karşısında yılın tamamı için karamsarlığa kapılmamak gerekiyor. Normalleşmeyi, gayrimenkul ve inşaat sektöründe de satış ve yeni yatırımların habercisi olarak görmeliyiz. Koronavirüs, dijital anlamda şirketlere yeni açılımlar kazandırdı bu durum sektörümüzü de etkisi altına aldı. Şirketler satış faaliyetlerini ağırlıklı olarak dijital kanallar üzerinden gerçekleştirmeye başladı. Özyurtlar Holding olarak koronavirüse karşı hızlı hareket ederek sektörümüzde on line satış dönemi başlatan ilk şirketlerden biri olduk.

Bu dönemde yatırımcılarımızla online kanallarımız üzerinden buluşarak konut ve ticari birimlerde 35 milyon TL’lik satış rakamını yakaladık. Bu zorlu dönemde sunduğumuz ödeme seçenekleriyle satışlarımızı hareketli kılmayı başardık. Tüm projelerimiz için yüzde 35 peşinat, banka kredisine gerek kalmadan 36 aya varan vadelendirme seçeneği sunuyoruz. Bahaş Holding ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz, hemen teslim avantajı sunduğumuz Meydan Ardıçlı projemizde ise yüzde 0.79 faiz oranı uyguluyoruz.“

Abdüssamet Bahadır / Bahaş Holding CEO’su:

“Haziran ayında başlayacak toparlanma dönemine odaklanmalıyız”

“Koronavirüsün global ölçekte yarattığı belirsizlik ortamıyla nisan ayı satışlarımız hız kaybetti. TÜİK’in açıkladığı nisan rakamlarına göre satışlardaki yüzde 55,5 oranında gerileme, mevcut koşullar düşünüldüğünde beklediğimiz oranlar civarındaydı. Bu durumu endişeyle karşılamak yerine haziran ayında satışların artışa geçmesiyle birlikte bizi bekleyen toparlanma dönemine odaklanmamız gerekiyor. Sektörümüz en ağır geçen 2001 ve 2008 yıllarında yaşanan ekonomik kriz dönemlerinde bulunduğu konumdan çok daha üst noktada yer alıyor. Satışlardaki gerilemenin geçici bir süreyi kapsayacağını çok iyi biliyoruz. Bugünlerde normalleşmeye yönelik atılan adımların ilerleyen dönemde hız kazanmasıyla birlikte yaz aylarında satışlarda artışa geçeceğimizi düşünüyoruz. Bugün askıya alınan yatırımların da yaz aylarını izleyen süreçte gerçekleşmeye başlamasıyla, sektörümüzün yeniden yılın ilk aylarındaki hareketli günlere kavuşacağını söyleyebiliriz.

Koronavirüs dönemi diğer sektörlerde olduğu gibi sektörümüzde de farklı açılımlar yarattı. Bu dönemde dijitalleşme yönünde atılan adımları çok büyük bir kazanım olarak görüyoruz. Satış ve yatırım anlamında durgun geçen bu dönemde sektörümüz kendine yatırıma odaklandı. Projelerin satış faaliyetleri ve tanıtım çalışmaları, satış ofislerinden dijital kanallara geçti. Esenyurt’ta inşa ettiğimiz Meydan Ardıçlı projemiz, Gaziosmanpaşa’da inşa ettiğimiz Gop Plevne projemizi dijital ortamda yatırımcılarımızla buluşturduk. Ayrıca, Tgp İnvest şirketimiz ile kendi gayrimenkullerimiz ve satış ofislerini yönettiğimiz diğer projeleri de online satış ofislerine dönüştürdük. Bu şekilde müşterilerimize gayrimenkullerimizi sunarak bu süreçte güzel satışlar elde ettik. Dijital yatırımlarımıza hız keseden devam ediyoruz. Ayrıca yeni yapmayı planladığımız konut projelerimizi olgunlaştırıyoruz. Bu dönemde endişeye kapılmak yerine, yakın ve uzun vadede bizi bekleyen hareketli günlere hazırlık içerisindeyiz.”

Abdülkadir Akkuş/ Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı

“Ertelenen yatırımlar yaz aylarında geri dönecek”

“Koronavirüsün dünya ekonomilerinde yarattığı ticari durgunluğa rağmen mart ayında satışlarda artıya geçmeyi başaran sektörümüz, nisan ayında beklentimiz ölçücünde, virüsün etki alanına girdi. Bu dönemde evde geçirilen izole yaşam, konut alıcıları açısından planlanan yatırımların ertelenmesini zorunlu kıldı. TÜİK’in açıkladığı nisan rakamlarına göre satışlarda yaşanan yüzde yüzde 55,5 oranında gerilemeyi, bir durgunluk eğilimi olarak görmek yanlış olur. Bu dönemi yatırımcıların belirsizlik ortamı nedeniyle bekleme pozisyonuna geçtiği, firmalar açısından ise yakın vadede önümüzdeki ay başlaması beklenen lansman dönemi ile uzun vadede yeni konut projelerinin planlamasının yapıldığı bir dönem olarak görmeliyiz. Sektörümüz haziran sonrası döneme hazırlanıyor. Bu dönemde yeni konut yatırımları, mevcut konutların pazarlama ve satış faaliyetleri kadar, virüsün etkisiyle alışverişin sanal ortama taşınmasına paralel olarak dijital yatırımlar da planlanıyor.

Bu dönemde dünya ekonomilerinde yaşanan yavaşlama, sektörler arasında bir zincirleme etki yarattı. Gayrimenkul ve inşaat sektörü tek başına çok sayıda alanı besleyen bir sektör olmasına rağmen, bu zincire bir halka olarak dâhil oldu. İçerisinde bulunduğumuz dönem içerisinde normalleşmeye yönelik atılan adımların karşılığını, gayrimenkul ve inşaat sektörü açısından haziran ayı itibariyle alacağımıza inanıyoruz. Bu dönemde dersini sıkı çalışan şirketler, satış ve pazarlamaya yönelik geliştirdiği yeni hamleleri normalleşme adımlarının hız kazanmasıyla hayata geçirecekler. Özellikle yaz döneminde satışlarımızda hissedilir bir artış bekleyebiliriz. Ertelenen yatırımlar yaz aylarında geri dönecek.

İhsan Çulhalık / İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı:

“Hayatın normale dönmesiyle bekleyen yatırımlar hızla gerçekleşecek”

“Gayrimenkul ve inşaat sektörü koronavirüsten en son etkilenen sektörlerden biri oldu. Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz ay satışlar artıda olsa da hız kaybetmeye başlamıştı. Nisan ayında bir gerileme yaşanabileceğinin sinyalini almıştık. Dünya ekonomilerinde üretimin ve yatırımların durma noktasına geldiği düşünüldüğünde, TÜİK’in açıkladığı nisan rakamlarına göre konut satışlarının yüzde yüzde 55,5 oranında azalmasını da küresel ekonomilerdeki yavaşlamaya bağlayabiliriz. Sektörümüz sadece yerli değil yabancı yatırımcılar açısından hala en güvenilir yatırım araçlarından biri olarak görülüyor. Virüs, her türlü yatırımcı profilinin hayatında öncelik sıralamasını değiştirdi. Hayatın normale dönmesiyle birlikte bekleyen yatırımlar da hızla gerçekleşmeye başlayacak.

Koronavirüsün yarattığı belirsizlik ortamı, Türkiye’de normalleşmeye yönelik adımların atılmasıyla yavaş yavaş kırılma göstermeye başladı. Gayrimenkul ve inşaat sektöründe satışların yeniden hız kazanması için hayatın normal akışına dönmesi gerekiyor. Mayıs ayı içinde aşamalı olarak atılacak adımlarla haziranda bir normalleşme bekliyoruz. İnsay Yapı olarak bu dönemde dijital pazarlama faaliyetlerimiz aracılığıyla yatırımcılarımızla bağlantı kurduk. Çok da güzel dönüşler aldık. Satışlarımızdaki hareketliliği kısmen de olsa korumayı başardık. Bu dönemde özellikle sağlık çalışanları tarafından kiralama yönünde ciddi talepler aldık. Bu dönem yatırım planlarının sektörün çoğunluğu tarafından beklemeye alındığı bir dönem. Yaz aylarıyla birlikte bekleyen tüm yatırım planlarının gerçekleşmesiyle hem satış hem de yeni inşaat projeleri açısından bereketli bir döneme başlangıç yapacağımıza inanıyoruz.”