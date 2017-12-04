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Konya Ovası’ndaki sularımızı tükettik

Çevre Danışmanı Aynur Acar kanalekonomi’de yayınlanan İklim Ekonomisi programında küresel ısınma sorunu ile ilgili sıkıntıları dile getirdi.

Konya Ovası’ndaki sularımızı tükettik
Erdem Erat yazıyor - Gazeteci Recep Erçin'in hazırlayıp sunduğu 'İklim Ekonomisi' programına konuk olan Çevre Danışmanı Aynur Acar, küresel ısınma ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Türkiye’nin yeni nesil televizyonu kanalekonomi’de yayınlanan programda Aynur Acar’ın çarpıcı ifadeleri:
 
. Türkiye aslında son 10 yıldan beri küresel ısınmadan etkilenen bir ülke. Çünkü bunu bariz bir şekilde göllerimizde, akarsularımızda, barajlarımızda suyun çekilmesiyle hissettik.
. Diğer taraf-tan Konya Ovası gibi Türkiye mahsulünün yüzde 40'ını ürettiğimiz bir ovada su kanallarından motorlarla çekilen sularımızı tükettik.
. Ve bu yeraltı kaynak sularını çektikçe; akarsularımız, göllerimiz, derelerimiz beslenemez oldu. Bunun sonucunda Konya Ovası'nda devasa çukurlar oluştu.
. Tabi söz konusu durum için tedbirler alındı. Damla sulama sistemleri, daha ekonomik şartlardaki sulama sistemleriyle ilgili vatandaşlarımız bilinçlendirilmeye başlandı. Fakat bu  tedbirlerin tam anlamıyla Türkiye'ye yayılması gerekiyor.

 
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