Konya, savunma sanayiin merkezi olma yolunda

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) online platformda gerçekleştirdiği ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ etkinliğinde Konya sanayisi irdelendi. Moderatörlüğünü EGD Başkanı Celal Toprak ve EGD Temsilciler Koordinatörü Şener Meral’in gerçekleştirdiği toplantıda gazeteciler, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü’ye sanayiden tarıma, turizmden enerjiye kadar birçok alanda sorularını yöneltti.

YATIRIMA ÇEKİLİŞLE TAHSİS

Aynı zamanda Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanlığı görevini sürdüren Kütükcü, son 5 yılda Konya sanayisinin yüksek katma değerli üretime yöneldiğini belirterek, “Savunma sanayii makine, otomotiv ve hububat olarak sıralanan üretim yelpazemizin üçüncü sırasına yerleştirmeyi başardık. Modern altyapısıyla Türkiye’nin en büyük OSB’lerinden biri olan Konya OSB’de 5’inci genişleme alanımızda ortaya çıkardığımız 10 parsele 422 talipli yatırımcı çıktı. Tahsisi noter huzurunda yapılacak çekilişle yerine getirme zorunda kaldık. Bu şehrimize olan yatırım isteğinin önemli bir göstergesi” dedi.

HUĞLU’DAN ASELSAN’A

Huğlu ve Üzümlü ilçelerinde av tüfeği üretme kültürünü üzerinde odaklandıkları ve yatırımlarla destekledikleri hamlelerle geliştirdiklerini anlatan Kütükcü, “5 yıl önce savunma sanayii gündemimize aldık. Fuarlar, zirveler yaparak farkındalık oluşturduk. Konya Savunma Sanayi A.Ş.’yi kurduk. Uzun süren çabalarla bu şirketimiz Aselsan’la Konya’da ortak yatırım yaptı. Bugün ‘Uzaktan Kumandalı Silah Sistemleri’ üretiminde söz sahibi bir şehir haline geldik. Bu yatırım beraberinde gelecek yatırımlarla Konya sanayisine savunma, havacılık ve medikalde yepyeni bir pencere açtı” dedi.

ORTA YÜKSEK TEKNOLOJİ ATAĞI

2016 yılında 1,6 milyar dolar ihracat yapan Konya’nın geçen yılı 2,1 milyar dolarlık ihracatla kapattığını belirten Kütükcü, son yıllarda gerçekleştirdikleri hamlelerin Konya sanayi yapısında ‘Orta Yüksek Teknoloji’ oranını yüzde 46 seviyesine taşıdığını söyledi. İlk ar-ge merkezini 2012’de kuran Konya’nın ar-ge ve tasarım merkezleri sayısını 25’e çıkardığını ancak bunu yeterli bulmadıklarını anlatan Kütükcü, “OSB’lerimizi büyütüyoruz. Kurduğumuz teknokent, 6 sektörde oluşturduğumuz kümelenme çalışmalarımızla Konya’yı yüksek katma değerli ürünlerin üretildiği bir merkeze dönüştürüyoruz. Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santrali yatırımıyla enerjiden, yatılı turizm çalışmalarımızla turizmden, sulama alanlarını artırdığımız toprağımızla tarımdan daha fazla gelir elde eden, daha fazla markalar çıkaran bir şehir olma yolunda ilerliyoruz” diye konuştu.

KIZILIRMAK SUYUNU İSTİYORUZ

Covid-19 pandemisiyle tarımın tüm dünyada önem kazandığını belirten Kütükcü, “Türkiye’nin en büyük arazisine sahip il olarak bu coğrafyadan daha fazla gelir alma çabamızı sürdürüyoruz. Projesi Abdulhamit Dönemi’nde gündeme gelen Göksu’dan Konya Ovası’na suyun bu dönemde hayata geçirildiğini anlatan Kütükcü, “Bu projeyle hala sulanabilir tarım arazimizin ancak 10’da birini suyla buluşturabildik. Kızılırmak başta olmak üzere birçok kaynaktan Konya Ovası’na su getirebilme imkânımız var. Bunu başardığımızda Konya tarımsal anlamda sadece Türkiye’yi değil, birçok ülkeyi besleyebilir duruma gelecek. Bu çerçevede ekonomi yönetiminden talepkâr olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

HIZLI TREN PROJELERİ TALEBİ

Konya’nın ekonomi yönetiminden yeni su getirme projeleri, OSB’lerin genişletilmesi, sivil havalimanı, hızlı tren hatlarının geliştirilmesiyle limanlara bağlanma gibi talepleri olduğunu hatırlatan Kütükcü, “Geçtiğimiz yıl şehrimize bir lojistik merkez kazandırdık. Konya-Karaman-Mersin Hızlandırılmış Demiryolu Hattı Projesi’nin tamamlanması büyük önem taşıyor. Sanayi ve tarım ürünleri üretimini artıran Konya’nın Mersin ve Antalya limanlarına daha ekonomik ve hızlı ulaşımını sağlayacak aynı zamanda turizm gelirlerimizi de artıracak bu yöndeki projelerin daha erken kazanımı sadece şehrimize değil, ülkemiz ekonomisine güç kazandıracak” dedi.

Konya’nın hızlı trenle tanışan şehirlerden biri olduğunu, bu durumun ekonomiye ve sosyal yaşama olumlu etkiler sağladığını belirten Kütükcü, “1 saat 50 dakikada Ankara’ya, 4 saat 50 dakikada İstanbul’a ulaşım sağlayabilen Konya, Antalya-Konya-Kayseri Hızlı Tren Projesi’yle turizmine, Konya-Mersin Hızlı Tren Projesi’yle dış ticaretine önemli ivme kazandırabilecek. Bu yatırımların hayata geçmesini bekliyoruz. Bugün dünyanın neredeyse her ülkesine ihracat gerçekleştiren Konya, en fazla ihracatını ABD, Irak, Özbekistan, Almanya ve Rusya’ya yapıyor. Dış ticaret fazlası veren bir şehir olarak ihracatımızı artıracak projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Son yıllarda uluslararası markaların yatırımlarıyla tercih ettiği bir şehir haline geldik. Üniversite-sanayi işbirliğinde 7 üniversite ve 16 sanayiciyle ortak, OSB’sinde teknokent kurmuş ilk şehir olduk. Bu yöndeki çabalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.

