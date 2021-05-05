Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
İlklere devam dedi
İlklere devam dedi
Aşı müdesi
Aşı müjdesini verdi
Kadrosu güçlendi
Kadrosu güçlendi
Evden çıkmadan internetten ödeyin
İnternetten ödeyin
Pınar Batur atandı
Pınar Batur atandı

Konya, savunma sanayiin merkezi olma yolunda

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, 5 yıl önce odaklandıkları ‘savunma ve havacılık’ sektöründe yaptıkları hamlelerle Konya’yı önemli bir merkez haline dönüştürdüklerini söyledi. Aselsan’ın Konya’da gerçekleştirdiği yatırıma yerel yatırımcıların desteğiyle kurulan bir şirketle destek verdiklerini anlatan Kütükcü, “Çabalarımız savunma sanayii şehrimizin 3’üncü büyük sektörü yaptı. Hedefimiz katma değeri yüksek bu alanı birinciliğe taşımak” dedi. 

Konya, savunma sanayiin merkezi olma yolunda
banner17

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) online platformda gerçekleştirdiği ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ etkinliğinde Konya sanayisi irdelendi. Moderatörlüğünü EGD Başkanı Celal Toprak ve EGD Temsilciler Koordinatörü Şener Meral’in gerçekleştirdiği toplantıda gazeteciler, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü’ye sanayiden tarıma, turizmden enerjiye kadar birçok alanda sorularını yöneltti. 

YATIRIMA ÇEKİLİŞLE TAHSİS 

Aynı zamanda Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanlığı görevini sürdüren Kütükcü, son 5 yılda Konya sanayisinin yüksek katma değerli üretime yöneldiğini belirterek, “Savunma sanayii makine, otomotiv ve hububat olarak sıralanan üretim yelpazemizin üçüncü sırasına yerleştirmeyi başardık. Modern altyapısıyla Türkiye’nin en büyük OSB’lerinden biri olan Konya OSB’de 5’inci genişleme alanımızda ortaya çıkardığımız 10 parsele 422 talipli yatırımcı çıktı. Tahsisi noter huzurunda yapılacak çekilişle yerine getirme zorunda kaldık. Bu şehrimize olan yatırım isteğinin önemli bir göstergesi” dedi. 

HUĞLU’DAN ASELSAN’A 

Huğlu ve Üzümlü ilçelerinde av tüfeği üretme kültürünü üzerinde odaklandıkları ve yatırımlarla destekledikleri hamlelerle geliştirdiklerini anlatan Kütükcü, “5 yıl önce savunma sanayii gündemimize aldık. Fuarlar, zirveler yaparak farkındalık oluşturduk. Konya Savunma Sanayi A.Ş.’yi kurduk. Uzun süren çabalarla bu şirketimiz Aselsan’la Konya’da ortak yatırım yaptı. Bugün ‘Uzaktan Kumandalı Silah Sistemleri’ üretiminde söz sahibi bir şehir haline geldik. Bu yatırım beraberinde gelecek yatırımlarla Konya sanayisine savunma, havacılık ve medikalde yepyeni bir pencere açtı” dedi. 

ORTA YÜKSEK TEKNOLOJİ ATAĞI 

2016 yılında 1,6 milyar dolar ihracat yapan Konya’nın geçen yılı 2,1 milyar dolarlık ihracatla kapattığını belirten Kütükcü, son yıllarda gerçekleştirdikleri hamlelerin Konya sanayi yapısında ‘Orta Yüksek Teknoloji’ oranını yüzde 46 seviyesine taşıdığını söyledi. İlk ar-ge merkezini 2012’de kuran Konya’nın ar-ge ve tasarım merkezleri sayısını 25’e çıkardığını ancak bunu yeterli bulmadıklarını anlatan Kütükcü, “OSB’lerimizi büyütüyoruz. Kurduğumuz teknokent, 6 sektörde oluşturduğumuz kümelenme çalışmalarımızla Konya’yı yüksek katma değerli ürünlerin üretildiği bir merkeze dönüştürüyoruz. Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santrali yatırımıyla enerjiden, yatılı turizm çalışmalarımızla turizmden, sulama alanlarını artırdığımız toprağımızla tarımdan daha fazla gelir elde eden, daha fazla markalar çıkaran bir şehir olma yolunda ilerliyoruz” diye konuştu. 

KIZILIRMAK SUYUNU İSTİYORUZ 

Covid-19 pandemisiyle tarımın tüm dünyada önem kazandığını belirten Kütükcü, “Türkiye’nin en büyük arazisine sahip il olarak bu coğrafyadan daha fazla gelir alma çabamızı sürdürüyoruz. Projesi Abdulhamit Dönemi’nde gündeme gelen Göksu’dan Konya Ovası’na suyun bu dönemde hayata geçirildiğini anlatan Kütükcü, “Bu projeyle hala sulanabilir tarım arazimizin ancak 10’da birini suyla buluşturabildik. Kızılırmak başta olmak üzere birçok kaynaktan Konya Ovası’na su getirebilme imkânımız var. Bunu başardığımızda Konya tarımsal anlamda sadece Türkiye’yi değil, birçok ülkeyi besleyebilir duruma gelecek. Bu çerçevede ekonomi yönetiminden talepkâr olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

HIZLI TREN PROJELERİ TALEBİ

Konya’nın ekonomi yönetiminden yeni su getirme projeleri, OSB’lerin genişletilmesi, sivil havalimanı, hızlı tren hatlarının geliştirilmesiyle limanlara bağlanma gibi talepleri olduğunu hatırlatan Kütükcü, “Geçtiğimiz yıl şehrimize bir lojistik merkez kazandırdık. Konya-Karaman-Mersin Hızlandırılmış Demiryolu Hattı Projesi’nin tamamlanması büyük önem taşıyor. Sanayi ve tarım ürünleri üretimini artıran Konya’nın Mersin ve Antalya limanlarına daha ekonomik ve hızlı ulaşımını sağlayacak aynı zamanda turizm gelirlerimizi de artıracak bu yöndeki projelerin daha erken kazanımı sadece şehrimize değil, ülkemiz ekonomisine güç kazandıracak” dedi. 

Konya’nın hızlı trenle tanışan şehirlerden biri olduğunu, bu durumun ekonomiye ve sosyal yaşama olumlu etkiler sağladığını belirten Kütükcü, “1 saat 50 dakikada Ankara’ya, 4 saat 50 dakikada İstanbul’a ulaşım sağlayabilen Konya, Antalya-Konya-Kayseri Hızlı Tren Projesi’yle turizmine, Konya-Mersin Hızlı Tren Projesi’yle dış ticaretine önemli ivme kazandırabilecek. Bu yatırımların hayata geçmesini bekliyoruz. Bugün dünyanın neredeyse her ülkesine ihracat gerçekleştiren Konya, en fazla ihracatını ABD, Irak, Özbekistan, Almanya ve Rusya’ya yapıyor. Dış ticaret fazlası veren bir şehir olarak ihracatımızı artıracak projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Son yıllarda uluslararası markaların yatırımlarıyla tercih ettiği bir şehir haline geldik. Üniversite-sanayi işbirliğinde 7 üniversite ve 16 sanayiciyle ortak, OSB’sinde teknokent kurmuş ilk şehir olduk. Bu yöndeki çabalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.
 

banner18
İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Gazetecileri Derneği’Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş KütükcüTürkiye Ekonomiyi KonuşuyorEGDTürkiye Ekonomiyi KonuşuyorTürkiye Ekonomiyi KonuşuyorEGD Başkanı Celal ToprakEGD Temsilciler Koordinatörü Şener Meral
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1