Körfez Ülkelerinden Residence'lere yoğun Talep

Körfez ülkelerinden residence konseptine yoğun talebin olduğunu kaydeden Avrupa Residence Suites Genel Müdürü Ercan Yılmaz, şunları söyledi:

“Residence konseptine talepte ilk üç sırayı ülke olarak Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt alıyor. Bu bölgeden gelen misafirlerin kalabalık aileler olarak seyahat etmeleri ve uzun konaklamalar gerçekleştirmeleri sebebiyle, kiraladıkları yerlerde geniş alanlara ve ev konforuna ihtiyaç duyuyorlar. Bizim sağladığımız hizmetimiz ile misafirlerimizin talepleri bu doğrultuda örtüşüyor” dedi.



Nisan ayı itibariyle yoğun rezervasyon alıyor



Bu yılın Nisan ayı itibariyle yoğun rezervasyon aldıklarını anlatan Ercan Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yıla iyi başladık ve Ocak ayında %75 doluluk yakaladık. Şubat ve Mart aylarını da, geçtiğimiz yılın üzerinde geçireceğiz. Özellikle Nisan ayı itibariyle yoğun rezervasyon almaya devam etmekteyiz. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos gibi yaz sezonunda yüksek doluluklar bekliyoruz. Belki, Ramazan dönemine denk gelen Mayıs ayında bir miktar düşüş yaşanabilir. Kısaca bu yıl, geçtiğimiz yıla oranla yoğun bir yıl öngörüyoruz” diye konuştu.



Ortadoğu’daki fuarlara katılıyor



Ortadoğu pazarında tanıtım çalışmasına devam ettiklerini ifade eden Ercan Yılmaz, şunları anlattı:

“Satış ve pazarlama ekibimiz, incoming turizm yapan yerel acentelerimiz ile sürekli iletişim halindedir. Pazarı büyütebilmek için işbirliği ve desteğimizi en üst seviyede tutmaktayız. Körfez ülkelerinde yapılan fuarlara katılım göstererek ve oradaki satış acentelerine ziyaretlerde bulunuyoruz. Nitekim Ocak ayı içerisindeki Katar Expo ve Şubat ayında Cidde fuarına katılarak, bölgedeki acenteler ziyaret edilmiştir. Önümüzdeki aylarda Riyad, Dubai ve Kuveyt fuarları ve acente ziyaretleri de programımızdadır. Aynı zamanda, OTA ( Online Travel Agent) kanallarını da etkin olarak kullanmaktayız. Gerek B2B, gerek B2C kanalları ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde 2018 yılında, bir önceki yıla oranla bu kanallardan gelen rezervasyonlarda ciddi bir yükseliş yakaladık ve bu yıl da yükseliş sürecektir” dedi.



Misafirlerin %15’ni sağlık turistleri oluşturuyor



Ülkemizdeki sağlık yatırımlarının her geçen gün arttığını ve buna paralel olarak gelen sağlık turisti sayısının da artmakta olduğunu kaydeden Ercan Yılmaz, şunları belirtti:

“Hastane gruplarının sahip olduğu bilgi ve teknolojik imkanların ileri düzeyde olması, çevre ülkelerden sağlık hizmeti almak için gelenlerin sayısını her geçen gün artırmaktadır. Avrupa Residence Suites’de konaklayanların, yaklaşık %15’ini sağlık turistleri oluşturuyor. Özellikle Bulgaristan, Gürcistan, Irak, Libya gibi bulunduğumuz coğrafyadaki ülkelerden onkoloji, ortopedi gibi uzun dönemli sağlık tedavileri için ülkemize geliyorlar. Aynı zamanda, estetik cerrahi, saç ekimi gibi daha kısa süreli tedaviler için gelenler de bulunuyor. Ayakta tedavi olan hastalar, programlarına birkaç gün daha ekleyerek, tedavi ve tatili aynı takvim içinde alabiliyorlar. Uzun dönem tedavi için gelenler, ev konforu yaşatması nedeniyle residence’ları tercih ediyor ve refakatçisiyle gelen hastalar, tedavileri boyunca kendilerine ait bir odada dinlenebilme imkanı bulmaktadır” şeklinde konuştu.