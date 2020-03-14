Koronavirüsü’ne karşı meydanlara çıkıyor

Dünyanın birçok ülkesini etkisi altına alan Koronavirüsü salgını ile ilgili olarak İBB, bilgilendirme etkinliği yapacak. İstanbul’un en yoğun altı meydanında gerçekleştirilecek etkinliklerde; doktorlar halkı bilgilendirecek ve mobil hijyen noktalarında dezenfektasyon kullanıma açık olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dünyayı kasıp kavuran Koronavirüsü’ne karşı hijyen çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kentin yoğun olarak kullanılan noktalarında, ibadethanelerinde ve toplu taşıma araçlarında hijyen çalışması yapan İBB, 16 Mart Pazartesi de başka bir etkinlikle İstanbulluları bilgilendirecek.

İstanbul’un en yoğun noktalarından, Taksim Meydanı, Eminönü Meydanı, Kadıköy İskelesi, Bağcılar Meydanı, Üsküdar İskelesi, Esenyurt Meydanı’nda düzenlenecek etkinliklerde; doktorlar halkı bilinçlendirecek ve mobil hijyen noktalarında dezenfektasyon kullanıma açık olacak. Taksim Meydanı Metro Çıkışı ve Kadıköy İskelesi İBB İletişim Noktası Önündeki etkinlikler basın mensupları tarafından takip edilebilecek.

16 Mart Pazartesi 09:30 - 12:00 saatleri arasında düzenlenecek etkinliğin detayları ve lokasyonları şöyle:

Broşür Dağıtımı

Doktorların Bilgilendirmesi

Mobil Hijyen Noktası

1.Taksim Meydanı Metro Çıkışı

2. Eminönü Meydanı İBB letişim Noktası Önü

3. Kadıköy İskelesi İBB İletişim Noktası Önü

4. Bağcılar Meydanı

5. Üsküdar İskelesi İBB İletişim Noktası Önü

6. Esenyurt Meydanı