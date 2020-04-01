Kredi başvurusu ve yardım ödemeleri bugün başlıyor

Bu kararlar doğrultusunda sosyal yardımdan faydalanan ailelere verilen miktar biner liraya yükseldi ve ödemeler bugün başladı. Öte yandan üç kamu bankasının geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara verileceğini açıkladığı kredinin başvuruları da bugün başlıyor. Corona salgını karşısında bazı ülkeler vatandaşlarına karşılıksız para verirken Türkiye, kredi verme yoluna gitti. İşte başvuru için yapmanız gerekenler.

Corona virüsünün etkilerini azaltma kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardımlardan faydalanan iki milyon haneye verilen desteğin bin liraya yükseltildiğini açıklamıştı. Söz konusu destekler bugün ödenmeye başladı.

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar ödemelerini 1 Nisan'da, 1 ve 6 olanlar 2 Nisan’da, 2 ve 7 olanlar 3 Nisan’da, 3 ve 8 olanlar 4 Nisan’da, 4 ve 9 olanlar 5 Nisan’da alacak.

PTT Kartı olan vatandaşlar 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebiliyor.

5 BİN TL KREDİ BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLIYOR

Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, hane halkı geliri aylık 5 bin TL ve altında olan yer alan müşterilerine kredi vereceğini açıklamıştı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, konu ile ilgili ortak açıklama yapmıştı. Kredi başvuruları da bugün başlıyor.

Vatandaşlar 10 bin liraya kadar 6 ayı ödemesiz 36 aya kadar vadeli kredi çekebilecek.

İhtiyaç Desteği Finansmanı, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım tarafından ortak kriterlere göre değerlendirilecek.

Müşteriler, kampanyaya katılan tüm kamu bankalarından veya kamu katılım finans kuruluşlarından yalnızca birine başvuru yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Ziraat Bankası’na yapılacak başvuruda gerekli olanlar internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Buna göre başvuru için TC kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı bilgilerin verilmesi gerekiyor.

Vakıbank'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre ise aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724'e SMS atıldığında kredi başvurusunun olumlu ya da olumsuz sonuçlandığına dair bildirim yapılıyor.