Kripto para yabancıya konut satışını patlatır

Yabancı gayrimenkul yatırımcısının Türkiye pazarına güven duyduğunu ve daha fazla yatırım yapmak istediğini söyleyen Bahaş Holding CEO’su Abdüssamet Bahadır, ancak yatırımın önündeki en büyük engelin finansman transferi sorunu olduğunu dile getirdi. Bahadır “Yabancıya kredi kullandırma konusunda bankaların esnek davranması ve kripto para düzenlemesiyle yabancıya konut satışı patlar” dedi.

Yabancı gayrimenkul yatırımcısının Türkiye pazarına güven duyduğunu ve daha fazla yatırım yapmak istediğini söyleyen Bahaş Holding CEO’su Abdüssamet Bahadır, ancak yatırımın önündeki en büyük engelinfinansman transferi sorunu olduğunu dile getirdi.

Yabancıların ülkelerinden para transferi yaparken büyük sorunlarla karşılaştığını, özelliklePakistan, Fas gibi ülkelerden yatırımcıların bu sorunu bizzat aktardıklarını kaydeden Bahadır, bu durumun yabancı yatırımcınınbaşka ülkelere kaymasına ve bizim de bu yatırımları kaybetmemize neden olduğunu hatırlattı.

Konut, arsa ve iş yeri satın alınmasına destek olmak amacıyla finans kurumlarının uygulamalarının bulunduğuna dikkat çeken Bahadır, finansman transferinin kolaylaştırılması gerektiğini belirtti. Sadece Ortadoğu’dan değil, Afrika ile Asya ülkelerinin de ülkemize ilgi gösterdiğinin altını çizen Abdüssamet Bahadır “Yabancılar Türkiye’ye güveniyor ve daha fazla gayrimenkul yatırımı yapmak istiyor. Ancak kredi kullanma oranları çok düşük. Banka ve kredi kuruluşları yabancılara kredi verme konusunda daha esnek olurlarsa sektörün ekonomiye katkısı ciddi şekilde artacaktır.Kredi ile gayrimenkul alanların oranı toplam satışlarda yüzde 5’in altında, İngiltere’de ise yüzde 50’lerde. Yabancı yatırımcıların pek çoğunun Türkiye'de sorun yaşamamak için yatırımdan kaçtığı billiniyor” diye konuştu.

Kripto parayla ödeme yapmak istiyorlar

Öte yandan; gayrimenkulde kripto para ile ödemenin artan bir talep olduğuna dikkat çeken Bahadır, yabancıların ödeme aracı olarak kripto parayı kullanmak istediklerini dile getirdi. Bahadır “ABD’den ve Avrupa'ya kadar bir çok ülke, konut satışında kripto parayı kullanıyor. Bizde şu an için kripto paraların ödemelerde kullanımı yasak. Ancak kripto para alım satımında denetimli bir yasa üzerindeçalışıldığını biliyoruz. Eğer yasal bir zemin oluşturulursa sektörümüzde banka kredisinden çok yararlanamayan, para transferinde de sorun yaşayan yabancı yatırımcıların kripto para ile ödeme talepleri yerine getirilmiş olur. Bu durum sektörümüzü çok yukarılara taşıyacaktır. Bu şekilde bir uygulamanın yabancı yatırım rakamlarımıza olumlu etkisi çok yüksek olur. Satışları en azından yüzde 20 civarı artıracağını bile düşünsek, bu çok büyük bir rakama tekabül eder.

Özellikle pandemi şartlarının devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde satışların düşme ihtimalini göz önüne alırsak ülkemize kripto parayla yatırım çekmenin önemi daha da ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Bahaş Holding hakkında:

İnşaat müteahhitliği, gayrimenkul geliştirme ve kentsel dönüşüm alanlarında köklü bir tecrübeye sahip olan Bahaş Holding, 31 yıldır inşaat, taahhüt, sağlık, turizm, tarım, hayvancılık, oyuncak, akaryakıt, satış, proje yönetimi ve teknoloji gibi farklı alanlarda faaliyet gösteriyor. Hayata geçirdiği büyük ölçekli konut sitelerinin yanı sıra imza attığı kentsel dönüşüm projeleriyle de İstanbul’un dönüşümünde ana aktörlerden biri haline gelen Bahaş Holding, her tür yapının teknik altyapısını, sosyal tesislerini, çevre ve peyzaj düzenlemelerini de üstleniyor. Kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik okul, hastane, yol, köprü gibi büyük projelere imza atan Bahaş Holding, bugüne kadar anahtar teslimi 100’e yakın projeyi tamamlamış bulunuyor. Özyurtlar Holding ile birlikte ‘Meydan Ardıçlı’ ve ‘NLogo İstanbul’, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Gaziosmanpaşa Belediyesi güvencesiyle Gaziosmanpaşa’da ‘GOP Plevne Kentsel Dönüşüm Projesi’ni yürüten Bahaş Holding, başlattığı kentsel dönüşüm hareketi çerçevesinde yeni yatırımlarını da aralıksız hayata geçirmeye devam ediyor. Bahaş Holding, halihazırda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Üsküdar Belediyesi’nin desteğiyle İstanbul’un 2’nci en büyük kentsel dönüşüm projesi olan ‘Üsküdar Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’ni inşa etmeye hazırlanıyor. Kentsel dönüşümde Büyükçekmece’nin en büyük müteahhidi konumunda olan Bahaş Holding, Büyükçekmece’yi yeniden inşa ediyor. Büyükçekmece’de hedeflediği kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 1.450 konut 50 ticari alandan oluşan “Hilal Hill Büyükçekmece Kentsel Dönüşüm” Projesi’yle 800 riskli konutu dönüştürmeye başlayan Bahaş Holding, Mahmutbey ve Fulya’da yeni kentsel dönüşüm projelerine imza atmaya hazırlanıyor. İstanbul’un farklı bölgelerinde arazi ve proje geliştirme çalışmalarına da devam eden Bahaş Holding, yurt dışı yatırımlarına da ağırlık vermeye başladı. Kuzey Makedonya ve Ukrayna’da inşaat faaliyetleri için şirket kuran Bahaş Holding, Makedonya/Üsküp’te 23 bin metrekare arazi satın alarak villa projesi yapmak için çalışmalarına başladı.