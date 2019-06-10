Kuraklık ve susuzluk problemi büyüyor: İşte Türkiye’nin su karnesi…

Uzmanlara göre küresel iklim değişikliği yalnızca insan sağlığını değil doğal kaynakları da olumsuz etkileyecek. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Baran Bozoğlu Türkiye’nin doğal ve atık su karnesini Milliyet Gazetesi’ne anlattı.



Bozoğlu, yüzey sularının yüzde 74’ünün kirlendiğini söyledi. Türkiye’de bin 397 belediyenin bin 338’inde kanalizasyon şebekesi bulunurken,59 belediyede şebekenin bulunmadığına ve 816 belediyede atık suların arıtılmadan doğaya verildiğine dikkat çekti.



“Devlet su işleri verilerine göre Türkiye’de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı yaklaşık bin 350 metreküp” diyen Bozoğlu, 2030 yılında nüfusun 100 milyon olarak tahmin edildiğini hatırlatıyor. “Kişi başına düşen su miktarı bin 100 metreküp seviyesine düşecek ve su kıtlığı yaşanacak” diyor. Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, boru hatlarında kaybolan su miktarının çevresel ve ekonomik bir sorun yarattığına da işaret ediyor.



Bozoğlu ve arkadaşlarının hazırladığı rapora göre Türkiye genelinde belediyelerden kişi başı çekilen ortalama su miktarı 217 litre.



Türkiye’de kişi başına en çok su tüketen şehirler:

Sakarya, Trabzon, Gaziantep, Kahramanmaraş, Erzurum.



Kişi başı en az su tüketen ilk beş şehir ise:

Diyarbakır, Bursa, Şanlıurfa, İzmir, Manisa



Kişi başı en çok atık su çıkan ilk beş şehir ise:

Trabzon, Antalya, Muğla, Aydın, İstanbul iken



En az atık su çıkan ilk 5 şehir:

Mardin, Diyarbakır, Tekirdağ, Erzurum ve Bursa