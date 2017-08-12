Kurbanlık itilip kakılarak götürülmemeli, hürmetsiz davranılmamalı

SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Kurbanlığın 'zaten kesilecek' diye aç bırakılması ya da itilip kakılarak götürülmesi, kesim esnasında hürmetsiz davranılması, eziyet edilecek birtakım davranışların ortaya çıkması, fiziki olması da gerekmiyor, sözlü olması bile inciten bir şeydir." dedi.

Prof. Dr. Ünal, bir programa katılmak üzere geldiği Samsun'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda kesilecek kurbanlıklara hürmetle yaklaşılması gerektiğini belirtti.

"İbadet, Rabbimizin bize bıraktığı her şeye hürmetle başlayan bir şeydir." diyen Ünal, ibadetin, ibadet olarak sürebilmesi ve beklenilen karşılığın alınabilmesi için Allah'ın emanet diye bıraktığı her şeye saygı gösterilmesinin önem taşıdığını söyledi.

Kurban edilecek hayvana daha da başka hürmet gösterilmesi gerektiğine işaret eden Ünal, şöyle konuştu:

"Kurbanlığın 'zaten kesilecek' diye aç bırakılması ya da itilip kakılarak götürülmesi, kesim esnasında hürmetsiz davranılması, eziyet edilecek birtakım davranışların ortaya çıkması, fiziki olması da gerekmiyor, sözlü olması bile inciten bir şeydir. Hayvanı incittiği kadar bu Rabbimizi de incitecektir. Bu nedenle Rabbimize kurban ettiğimiz hayvana önce ibadetin ruhuna uygun şekilde hürmet etmemiz gerekiyor. Ona saygı göstererek, incitmeden sevk etmemiz lazım."

Kurban ibadetinin önemine dikkati çeken Ünal, "Kurban ibadeti sadece malımızdan harcadığımız, malımızdan çıkarmak suretiyle kulluğumuzu ortaya koyduğumuz bir ibadet değildir, aynı zamanda bencillikten kurtulduğumuz, bir başkasını düşünmeye başladığımız, başkasını önemsediğimiz, modern dünyada bütün insanların gerçekten ihtiyaç duyduğu bir şey. Asosyalliğin yaygınlaştığı, bencilliğin öne çıktığı bir toplumda kurban ibadeti özel bir anlam ifade ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ünal, kurban ibadetinin bir kulluk eğitimi olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Çünkü malınızdan çıkartıyorsunuz. Sadece malınızdan çıkarmakla kalmıyorsunuz, bir eylemi gerçekleştiriyorsunuz. Sonra da bunu usulüne uygun olarak hem kesmek hem de uygun yere ulaştırmak için çaba ortaya koyuluyor. Bu, başlı başına bir kulluk eğitimidir. İnşallah kurbanı Rabbimize yakınlaşmak için kullanırız, zaten bu amaçla kesiliyor. İnşallah bayram eşimiz dostumuzla, küskünlerle ya da toplumda yalnız kalmış mülteci ve sığınmacı gibi bireyleri kucaklamaya, onları yalnız olmadığını göstermeye aracılık eder."