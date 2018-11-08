Küresel Isınma Kurultayı 22 Kasım’da yapılıyor

Bu yıl onuncusu yapılacak olan Küresel Isınma Kurultayı’na 50’den fazla çevreci kuruluş destek veriyor.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Türkiye’nin en köklü çevre etkinliklerinden biri olan Küresel Isınma Kurultayı’nı bu yıl 22 Kasım 2018 Perşembe günü gerçekleştiriyor.

İstanbul Sanayi Odası Meclis Salonu’nda bu yıl onuncusu yapılacak olan etkinlik saat 9.30 başlayacak. Açılış konuşmalarının ardından panellere geçilecek. 50’yi aşkın çevreci kuruluşun Komite üyesi olarak yer aldığı etkinliği öğleden sonraki bölümü her zaman olduğu gibi forum şeklinde gerçekleşecek. Kurultay’da ayrıca çevre ve iklim değişikliği konusunda etkinlik yapan kurul ve kuruluşlara da teşekkür sertifikası verilecek.

Kurultay ile ilgili bir açıklama yapan EGD Başkanı Celal Toprak, “Her zaman olduğu gibi Küresel Isınma Kurultayı’nı yine imece usulü ile yapıyoruz. Konu ile ilgili bütün kurumların katkısı almaya çalışıyoruz. İklim değişikliğine dur demek için herkesin elini taşın altına koymasını bekliyoruz. Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için el birliği ve işbirliği yapmalıyız” değerlendirmesini yaptı.





